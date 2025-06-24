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防堵中貨洗產地 海關2個半月移送73案

2025/06/24 18:43

財政部關務署表示，今年4月1日起海關加強查核違規轉運，截至6月1日止，累計查核6962筆、疑似洗產地有73件，已移請經濟部貿易署查處，最高罰鍰300萬元。（資料照）財政部關務署表示，今年4月1日起海關加強查核違規轉運，截至6月1日止，累計查核6962筆、疑似洗產地有73件，已移請經濟部貿易署查處，最高罰鍰300萬元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防堵中貨來台洗產地，財政部關務署表示，今年4月1日起海關加強查核違規轉運，截至6月1日止，累計查核6962筆、疑似洗產地有73件，已移請經濟部貿易署查處，最高罰鍰300萬元。另，關務署強調，即日起查獲自貿港區事業違規轉運，將依「自由貿易港區設置管理條例」規定，裁處最高罰鍰30萬元。

為防堵中國廠商規避美國加徵對等關稅或其他貿易制裁，將中國產製貨品繞經我國自由貿易港區，偽冒台灣製造後輸往美國，危害我國產業信譽及發展。關務署說明，配合經濟部公告，自2025年5月7日起，輸往美國的我國產製貨品，出口人應於申報出口報單時檢附「輸美國貨品原產地聲明書」，並於出口報單的「主管機關指定代號」欄填列「YT」（屬我國產製者），以維護我國產製貨品整體利益及貿易秩序。

關務署表示，廠商以他國產製貨品透過我國自由貿易港區違規轉運，將嚴重影響我國產製貨品的國際信譽及損及國家全體利益，自由貿易港區事業輸往美國的貨品若涉及違規轉運，將依「自由貿易港區設置管理條例」規定裁處法定最高罰鍰30萬元，以遏阻是類違章案件發生。關務署呼籲，自由貿易港區事業應正確申報出口報單並依規定標示產地，以維護自身權益，避免遭受重罰。

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