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集保董監改選 推選林丙輝續任董事長

2025/06/24 18:19

集保今召開股東會，進行董監改選，會後推選林丙輝續任董事長。（集保提供）集保今召開股東會，進行董監改選，會後推選林丙輝續任董事長。（集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕集保結算所今日召開股東常會，會中承認去年度營業報告書及財務報表，並通過每股配發現金股利3元與股票股利3元。集保去年合併營收達123.7億元，每股稅後盈餘（EPS）為10.09元，年增達45%。

本次集保股東會亦辦理第13屆董事及監察人改選，順利選出7席董事及3席監察人，會後隨即召開董事會，全體董事一致推選林丙輝擔任董事長，並聘任陳德鄉為總經理，持續推動公司治理與永續發展，強化公司穩健經營。

集保結算所董事長林丙輝表示，臺灣已晉升全球前10大資本市場，活絡的市場發展須有穩定、安全的後台支撐，近年集保結算所在股票、債券、票券、期貨、基金及跨境保管等多元業務持續增長，並持續強化資安韌性，以及透過多樣化的創新加值服務，提升投資人數位體驗，促進市場作業效率。

面對未來，集保結算所將持續以「創新」與「永續」2大發展主軸，推進五大策略方向，包括建構關鍵樞紐金融後台、打造全方位基金服務生態系、擴展金融科技創新應用、佈建韌性智慧資訊堡壘、實踐ESG助推永續轉型。

林丙輝強調，集保結算所橫跨資產管理服務價值鏈的前、中、後台服務，將全力協助金管會亞洲資產管理中心政策，致力提升資產管理服務的質量與效率，並深化AI應用場景與鏈結國際合作夥伴，打造亞洲一流的金融基礎建設。

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