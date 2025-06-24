12強紀念銀幣遭冒名詐騙 央行：僅限台銀官網與分行預購

「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」尚未正式發行，已遭詐騙集團覬覦。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」尚未正式發行，已遭詐騙集團覬覦。中央銀行昨（23）日宣布發售紀念銀幣後，陸續發現不肖人士盜用央行與台灣銀行的官方圖文，設立偽冒販售網站，並透過Facebook、LINE等社群平台散布假連結，誘使民眾點擊並誤信下單。

央行鄭重澄清，該紀念銀幣僅能透過台灣銀行官方申購網站及全台分行進行預購，呼籲民眾提高警覺，切勿點擊不明連結或提供個人資料。

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央行指出，詐騙者以「限時搶購－中華隊12強奪冠紀念幣！預售開始了！」為標題，並宣稱「貨到付款」、「超商取貨」、「免運費」、「15天鑑賞期」吸引民眾注意，實際均為詐騙手法。

央行強調，紀念銀幣全數採預購制，預計11月交付成功預購者。如有疑問，可於上班時間洽詢中央銀行或台灣銀行客服專線：（02）2357-1945、（02）2349-3293，或撥打「165」警政署反詐騙諮詢專線查證。

針對相關詐騙訊息及不法行為，央行已通報警方，並配合司法機關調查，籲請民眾如已誤信下單，切勿付款，並保留相關事證，盡速向檢警單位報案，以保障自身權益。

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