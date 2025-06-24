關稅造成買車觀望 5月汽機車零售創疫情後最大衰退

經濟部公布五月工業生產。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部公布5月工業生產指數120.18，創歷年單月新高，年增22.6%，寫下連15紅，主要因素仍是AI相關訂單，超乎想像強勁，支撐整體製造業動能；不過，受關稅議題衝擊影響消費信心，5月汽機車零售業699億元，年減18%、是三級警戒以來最大衰退。

5月工業生產指數表現優於預期，其中，製造業生指數121.41、年增24%，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，AI超乎想像強勁，廠商反映不僅有訂單，甚至產能趕不上，這一波AI浪潮是支撐製造業的重要動能。經濟部預估，上半年製造業生產指數為106.96到107.63，年增18.5%到19.2%。

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另外，5月批發業1兆1409億元、餐飲業902億元都創下歷年同月新高，批發業仍受AI需求暢旺，關稅緩徵其積極備貨；5月零售業3949億元則創歷年同月次高。批發、餐飲、零售等3大業別營業額前5月都寫下歷年同期新高。

黃偉傑進一步分析，5月零售業表現低於預期，與關稅不確定性有關，會影響金融股匯市，企業影響投資信心，而民眾是消費信心受影響，對高單價如汽車、鐘錶珠寶等買氣受衝擊。

經濟部統計，5月汽車及零件業年減16.31%，是主要製造業衰退最大產業，除車市買氣保守，也有廠商因產線設備 更新停工；另外，5月進口車交車數減少，汽機車批發業年減16.8%，受部分車款新舊車交替期影響，汽機車零售業則年減18%，2021年6月在Covid三級警戒期間，衰退幅度達22.2%，扣除農曆春節季節性因素後，此是2021年7月以來最大衰退幅度。

黃偉傑指出，關稅問題沒有解決，就是影響消費信心，且車商往年5到7月在農曆民俗月前會有夏季競賽，今年5月很多車商往後延可能到7月啟動，且業者6、7月多會推出新車款，是利多因素。關稅若持續，是否衝擊買氣，黃偉傑表示，不確性因素太難預測。

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