晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅造成買車觀望 5月汽機車零售創疫情後最大衰退

2025/06/24 17:58

經濟部公布五月工業生產。（記者林菁樺攝）經濟部公布五月工業生產。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部公布5月工業生產指數120.18，創歷年單月新高，年增22.6%，寫下連15紅，主要因素仍是AI相關訂單，超乎想像強勁，支撐整體製造業動能；不過，受關稅議題衝擊影響消費信心，5月汽機車零售業699億元，年減18%、是三級警戒以來最大衰退。

5月工業生產指數表現優於預期，其中，製造業生指數121.41、年增24%，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，AI超乎想像強勁，廠商反映不僅有訂單，甚至產能趕不上，這一波AI浪潮是支撐製造業的重要動能。經濟部預估，上半年製造業生產指數為106.96到107.63，年增18.5%到19.2%。

另外，5月批發業1兆1409億元、餐飲業902億元都創下歷年同月新高，批發業仍受AI需求暢旺，關稅緩徵其積極備貨；5月零售業3949億元則創歷年同月次高。批發、餐飲、零售等3大業別營業額前5月都寫下歷年同期新高。

黃偉傑進一步分析，5月零售業表現低於預期，與關稅不確定性有關，會影響金融股匯市，企業影響投資信心，而民眾是消費信心受影響，對高單價如汽車、鐘錶珠寶等買氣受衝擊。

經濟部統計，5月汽車及零件業年減16.31%，是主要製造業衰退最大產業，除車市買氣保守，也有廠商因產線設備 更新停工；另外，5月進口車交車數減少，汽機車批發業年減16.8%，受部分車款新舊車交替期影響，汽機車零售業則年減18%，2021年6月在Covid三級警戒期間，衰退幅度達22.2%，扣除農曆春節季節性因素後，此是2021年7月以來最大衰退幅度。

黃偉傑指出，關稅問題沒有解決，就是影響消費信心，且車商往年5到7月在農曆民俗月前會有夏季競賽，今年5月很多車商往後延可能到7月啟動，且業者6、7月多會推出新車款，是利多因素。關稅若持續，是否衝擊買氣，黃偉傑表示，不確性因素太難預測。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財