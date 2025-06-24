桃市府率團出席PNP矽谷夏季高峰會 「台灣場」5家新創獲矚目

桃市府率團出席PNP矽谷夏季高峰會，台灣5家新創獲全球創新資本矚目。（經發局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府6月首度參與Plug and Play國際創新平台「Silicon Valley Summer Summit矽谷夏季高峰會」，會中規劃Taiwan Deeptech台灣深科技專場，經發局表示，5家台灣新創企業於現場發表技術簡報，吸引多國創投與家族辦公室代表，後續促成72場國際對接與技術合作初步洽談。

經發局表示，出席峰會的5家新創團隊，由市府與 Plug and Play Taiwan推薦，涵蓋AI、半導體通訊、循環科技、製造升級與永續能源等領域，Plug and Play執行長Saeed Amidi會後與桃園代表團會談並表示，來自台灣的新創團隊具備深厚技術底蘊及落地能力，與桃市府建立的雙方合作平台，將為新創與資金的連結開啟新篇章。

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桃市府經濟發展局長張誠是此次峰會唯一台灣官方代表，並受邀於矽谷高峰會演說，他提到，台灣在全球創新資本匯聚的矽谷中，應定位為科技供應鏈與創新價值鏈的核心樞紐，而桃園具備快速成型、多元製造與公私協力試點場域等優勢，透過與Plug and Play攜手搭建的國際平台，將可為台灣新創開闢全球發展新路徑。

經發局表示，在峰會現場也觀察到，以家族辦公室（Family Office）為代表的全球潛在資金，正在尋找具備社會影響力與技術創新的投資標的，台灣若能搭建開放透明、具成長潛力的創新舞台，將可吸引具建設性的潛在資源注入新創產業鏈，進一步形成人才、資金、技術與政策的正向循環。

經發局表示，將持續推動創新招商並進策略，與Plug and Play深化合作機制，導入國際創投機構與外部資金，塑造連結新創、企業、政府與研發的開放式創新生態系，讓「設計在美國、製造在桃園、行銷到全球」，成為製造業升級的具體實踐。

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