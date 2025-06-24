晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

桃市府率團出席PNP矽谷夏季高峰會 「台灣場」5家新創獲矚目

2025/06/24 18:13

桃市府率團出席PNP矽谷夏季高峰會，台灣5家新創獲全球創新資本矚目。（經發局提供）桃市府率團出席PNP矽谷夏季高峰會，台灣5家新創獲全球創新資本矚目。（經發局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府6月首度參與Plug and Play國際創新平台「Silicon Valley Summer Summit矽谷夏季高峰會」，會中規劃Taiwan Deeptech台灣深科技專場，經發局表示，5家台灣新創企業於現場發表技術簡報，吸引多國創投與家族辦公室代表，後續促成72場國際對接與技術合作初步洽談。

經發局表示，出席峰會的5家新創團隊，由市府與 Plug and Play Taiwan推薦，涵蓋AI、半導體通訊、循環科技、製造升級與永續能源等領域，Plug and Play執行長Saeed Amidi會後與桃園代表團會談並表示，來自台灣的新創團隊具備深厚技術底蘊及落地能力，與桃市府建立的雙方合作平台，將為新創與資金的連結開啟新篇章。

桃市府經濟發展局長張誠是此次峰會唯一台灣官方代表，並受邀於矽谷高峰會演說，他提到，台灣在全球創新資本匯聚的矽谷中，應定位為科技供應鏈與創新價值鏈的核心樞紐，而桃園具備快速成型、多元製造與公私協力試點場域等優勢，透過與Plug and Play攜手搭建的國際平台，將可為台灣新創開闢全球發展新路徑。

經發局表示，在峰會現場也觀察到，以家族辦公室（Family Office）為代表的全球潛在資金，正在尋找具備社會影響力與技術創新的投資標的，台灣若能搭建開放透明、具成長潛力的創新舞台，將可吸引具建設性的潛在資源注入新創產業鏈，進一步形成人才、資金、技術與政策的正向循環。

經發局表示，將持續推動創新招商並進策略，與Plug and Play深化合作機制，導入國際創投機構與外部資金，塑造連結新創、企業、政府與研發的開放式創新生態系，讓「設計在美國、製造在桃園、行銷到全球」，成為製造業升級的具體實踐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財