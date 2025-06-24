中芯晶片製造受挫 外媒：仍落後全球好幾代

華為新款MateBook Fold筆記型電腦搭載的是中芯國際生產的上一代晶片，凸顯美國出口限制正阻礙這家中國頂級代工廠向下一代半導體製造技術邁進。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華為最新筆記型電腦MateBook Fold採用中芯國際的7奈米晶片，而非預期的5奈米版本，外媒指出，這凸顯美國出口限制為華為等科技業帶來的限制，儘管中國加強國內半導體生產，但加拿大研究機構TechInsights發現的新證據表明，中國最大的晶片製造商中芯國際仍比世界其他公司落後幾代。

TechInsights表示，華為新款MateBook Fold筆記型電腦搭載的是中芯國際生產的上一代晶片，凸顯美國出口限制正阻礙這家中國頂級代工廠向下一代半導體製造技術邁進。

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TechInsights在周一發布的研究報告中證實，華為Matebook Fold所搭載的麒麟X90系統級晶片 （SoC） 採用中芯國際已推出兩年的7奈米N+2製程製造。這項發現駁斥有關該SoC將採用中芯國際自主研發的5奈米製程節點製造的傳言。

此前TechInsights發現中芯國際已成功量產7奈米製程晶片的第一個具體證據後，華為在2023年底震驚半導體產業，儘管美國出口管制禁止ASML等公司在中國地區銷售極紫外光曝光機 （EUV） 設備。

雖然從技術上來說，使用較舊的深紫外曝光機設備進行構建是可行的，但大多數晶圓廠早已過渡到針對7奈米和更複雜的極紫外曝光機套件。據傳，中芯國際已開發出更為複雜的5奈米製程，同樣採用深紫外曝光機技術。然而，正如TechInsights所指出的那樣，基於該技術的晶片仍然難以捉摸。

晶圓廠能夠縮小製程，並不代表它能夠在保持可接受良率的同時做到這一點。正因如此，採用尖端製程的首批晶片通常尺寸較小，因為這樣即使缺陷率相對較高，也能維持可接受的良率。

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