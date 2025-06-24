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Q Burger開第一槍 7月起直營店實施「雙週發薪」搶人

2025/06/24 17:39

迎戰缺工，「Q Burger」饗樂餐飲（7797）早餐連鎖店開第一槍，董事長鄭瑞賓（中）宣布，7月起實施「雙周發薪」，讓計時員工可以更好的支應各項生活需求。（饗樂餐飲提供）迎戰缺工，「Q Burger」饗樂餐飲（7797）早餐連鎖店開第一槍，董事長鄭瑞賓（中）宣布，7月起實施「雙周發薪」，讓計時員工可以更好的支應各項生活需求。（饗樂餐飲提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎戰缺工，「Q Burger」饗樂餐飲（7797）早餐連鎖店開第一槍，董事長鄭瑞賓宣布，7月起領先業界實施「雙周發薪」，讓計時員工可以更好的支應各項生活需求，並結合智能人才管理與發展系統導入，以員工總數增長50%目標

Q Burger 饗樂餐飲今天召開股東常會，通過2024年全年合併營收達 22.2 億元、年增 16.6%，稅後淨利1.25億元、年增 8.9%，每股配息12.85元，依6月23日收盤價格111元計算，現金殖利率11.6%。

鄭瑞賓指出，「Q Burger」將採「單一品牌、多元店型」的敏捷展店模式，透過整合多面向三方平台與內部大數據與AI分析應用整合，針對商圈特性，以推（Push）將門市推向目標客群，與拉（Pull）將目標客群從市場中拉向門市的雙軸佈局，推升品牌市場滲透率。

在Push策略上，Q Burger下半年將推出快捷式店型，以更小坪效、更快速流程，深入高人流蛋黃區，進一步提升品牌可及性與營收密度，該模式將導入智能取餐櫃、數位點餐與AIoT營運模組，目前已在公司創新概念店完成系統、流程與訓練模組測試，今年將全面進行標準化複製。

在Pull策略方面，在原本早餐主要通路類型中，持續打造各式主題體驗型門市，融合品牌精神 「Happy Starts Here」，強化顧客情感連結與提升來店黏著度，透過雙軸布局，從目前全台近400家店的規模往500家店的目標邁進。

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