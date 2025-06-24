光隆力抗關稅匯率逆風 全年力拚美元營收雙位數年增

戶外機能服飾供應商光隆實業董事長詹賀博今天出席法說會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾供應商光隆實業（8916）今年在關稅與匯率雙重挑戰下，加快海外產地調整腳步，新增孟加拉布局作為繼越南、印尼之後的第3個海外據點，透過產品線差異化策略與產地分工，帶動整體效益提升。董事長詹賀博今天在法說會表示，2025年成衣接單仍保持成長動能，全年營收目標為美元雙位數成長。

詹賀博指出，公司向其他同業在孟加拉當地的團隊挖角，具備豐富在地化產線經驗，下半年可望小量出貨，以既有戶外品牌客戶為主，生產包括涵蓋T-shirt等孟加拉工資結構具備優勢的品項。初期暫不進行大規模資本投資，採外包合作方式試單，待客戶回饋確立後，最快明年啟動一至兩千人規模的衛星工廠併購案。

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詹賀博表示，孟加拉試單項目多為當地熟悉的中低單價產品，估毛利率可達18%以上，對整體成衣獲利結構不至於構成稀釋壓力。搭配既有戶外品牌訂單移轉，期望逐步提高產能與接單彈性，並擴大在通路型客戶供應鏈中的角色。

針對產品策略調整，光隆說明，目前三地產區已有明確分工，越南承接主力高價值戶外服飾訂單，印尼聚焦10至15美元的襯衫類產品，而孟加拉則專攻個位數美元的T-shirt、帽T等大眾化款式，避免產地間重疊競爭，不僅分散產地風險，也利於不同產品線的專業深化與效益最大化。

在客戶結構方面，公司透露，目前主力客戶包括日系、美系等各階層的服飾品牌，前4大客戶對營收的貢獻度分別超過10%，展現出穩定且多元的品牌合作基礎。針對新客戶開發，則維持「每年增加3至4家新客戶」的步調，並以提升美元營收為長期目標，對2025年成衣營收成長仍抱持審慎樂觀。

詹賀博說，光隆3大核心事業（成衣、家紡、羽絨原料）多以「進口原料一出口製成品」的加工出口型態進行，主要以美元計價。採用每日均匯入帳，絕大多數應收應付可自然避險，對毛利率影響輕微，然而帳上仍有美元資產部位，公司已啟動優化美元資產負債結構，評估擴大美元負債（如應付款項）以提升自然避險效率，對實際營運現金流不構成實質影響。

此外，詹賀博提到，公司正評估於北美設立第四產地，採設辦公室或併購中小企業方式切入，投資規模可能僅需數百萬美元，預計明年會有進一步的規劃工作。

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