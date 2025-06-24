歐洲智庫高級研究員：中國經濟內憂外患 面臨十大挑戰

歐洲獨立智庫「布魯蓋爾」（Bruegel）高級研究員賈西亞－赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）近日發表研究報告指出，中國經濟內憂外患，面臨10大挑戰。（美聯社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國房地產市場持續低迷，青年失業率居高不下，可支配收入停滯不前，消費支出疲軟，國內面臨通縮壓力；此外，中國持續向外國傾銷過剩商品，又引發各國群起抵制，加上美國總統川普發動關稅戰，恐進一步降低美國對中國商品的需求，加劇中國產能過剩和國內價格戰問題。

針對中國經濟面臨的一系列問題，法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家暨歐洲獨立智庫「布魯蓋爾」（Bruegel）高級研究員賈西亞－赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）近日在「布魯蓋爾」官網發表研究報告指出，中國經濟面臨10大挑戰。

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挑戰一是幾乎沒有財政空間。2008年全球爆發金融危機，出口需求暴跌之際，中國雖然祭出大規模刺激政策，卻也導致公共債務不斷膨脹，目前已相當於GDP（國內生產總值）的100%，雖然低於美國，但與人均收入和中國相近的國家相比實屬高檔。

挑戰二是貨幣政策受約束。中國人民銀行雖然仍有降息甚至量化寬鬆的空間，但現實情況是，貨幣政策仍受到約束，一方面是因為通縮導致的實際利率居高不下，另一方面是貨幣總量放緩。兩大限制因素解釋了這種非自願的緊縮現象，首先是人民幣相對疲軟，使得中國人行放鬆貨幣政策的空間較小；其次是獲利能力已經很差的中資銀行將難以承受進一步降息所導致的淨利差進一步下降。

挑戰三是產能遠大於國內需求。中國的生產規模遠大於國內消費能力，在房地產產業崩潰的情況下，製造業已成為中國主要成長引擎，尤其是綠色科技產業，中的投資規模龐大，幾乎占全球總投資的90%，例如太陽能板產業。

挑戰四是外部需求與地緣政治挑戰。中國進口一直停滯不前，這意味著巨大的貿易順差，對經濟成長至關重要。但在世界各地貿易保護主義抬頭的背景下，製成品出口激增，中國在全球製造業產出中的占比已升至18%，這種趨勢可能難以維持。美國已減少從中國進口，加上川普關稅的影響，很難相信中國龐大的工業產能還能像過去一樣繼續依賴國外市場。

挑戰五是產能過剩與通縮壓力。中國的產能利用率已從2021年的高峰迴落，接近疫情期間的水準。另一個問題是生產者價格的暴跌，這對企業的利潤率帶來下行壓力。除非中國能夠促進國內消費，否則各國不斷加劇的保護主義將會高築關稅壁壘，進而加劇中國的通縮壓力。

挑戰六是缺乏政策支持，私人消費持續低迷。一般認為，增加私人消費將有助於解決中國經濟的失衡問題，但這說來容易做來難。中國私人消費占GDP比持續低迷，尤其是與固定資產投資相比。投資過高，而國內儲蓄卻更高，顯示中國人對自己未來缺乏信心，中國仍擁有全球最高的儲蓄率。

挑戰七是房地產業持續衰退。房地產業長期是中國經濟成長的主要動力，但在2021年，隨著中國最大的房地產開發商恆大地產債務違約，房地產產業陷入崩潰。此後，房地產對經濟成長的貢獻一直為負，房價和房地產交易量數年來持續下降。

挑戰八是過度投資、回報越來越低。中國的高儲蓄助長了巨大投資熱潮，但它作為經濟成長主要動力維持的時間太長，最終變得過度，回報率越來越低就是明證。正如人們所預料的，中國國有企業的資產回報率較低，而私營企業的資產回報率現在也同樣偏低。

挑戰九是人口減少。自2019年以來，中國生育率迅速下降，可能是由於環境的不確定性大大增加，導致民眾對未來經濟前景產生負面情緒。據估計，中國都市化進程預計將於2035年完成，屆時勞動力數量的下降也將開始在都市地區顯現，對生產力產生負面影響，因為缺乏勞動力，中國每年的經濟成長將減少約1.3個百分點。

挑戰十是美國的技術遏制。美中在創新領域存在競爭，美國研發支出占GDP的比重超過中國，這意味了中國很難超越美國的全球技術主導地位。此外，美國也試圖透過各種手段遏制中國的技術發展，包括對先進技術的出口管制。

賈西亞－赫雷洛在結論指出，自川普回鍋白宮以來，中國經濟面臨的挑戰越發嚴峻，北京當局已宣布多項措施，希望將今年經濟成長率維持在5%左右，但這些措施似乎不足以因應挑戰。

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