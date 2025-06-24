笙泉擴大車用與全球市場布局 推出高精度ADC與超低功耗MCU新品

笙泉董事長溫國良帶領公司擴大車用與全球市場布局。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕微控制器（MCU）廠笙泉（3122）今日召開法人說明會，面對中國區IC市場價格戰白熱化，笙泉表示，持續擴大其他海外市場版圖，今年前5月非中國市場營收比重已達40%，並積極開發車用通訊、馬達控制、高精度ADC與超低功耗MCU等高附加價值產品，朝向全方位解決方案供應商邁進。

笙泉今年第1季營收為8600萬元，較去年同期成長9%，毛利率維持在31.6%，產品組合優化已初步展現成效，因應中國市場內卷加劇，笙泉持續調整市場佈局，逐步將重心轉向非中國市場。今年前5月，非中國市場營收占比提升至40%，較2021年翻倍成長，且毛利貢獻亦逐年上升，顯示海外市場拓展策略已開始發揮成果。

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笙泉表示，針對車用市場，已成功導入多家台灣與中國汽車電子客戶，產品應用涵蓋車用啟動電源、音響系統、引擎室風扇、燈具及智慧保險盒等模組。此外，笙泉自研的CAN/LIN收發器預計將於今年第4季正式量產，搭配整合自家的MCU，全面推進車用解決方案，積極拓展車載通訊與電控應用領域。

在BLDC無刷馬達應用方面，笙泉推出具備MCU+MDE雙核心架構與FOC演算法（磁場導向控制）的智慧型調機系統，並搭配圖形化操作介面（GUI），有效降低FAE技術支援負擔，加速客戶導入進程。此外，笙泉近期成功推出32位BLDC解決方案，並進一步強化策略聯盟佈局，與關係企業呈功電子合作，聯合開發MOS產品矩陣及小型IPM模組，攜手搶攻AI散熱、機器人關節等高潛力新興應用市場，展現集團協同效益與整合優勢。

笙泉指出，公司已於第1季推出20-bit ADC，鎖定電子秤與工業感測器市場，展現高解析度與穩定性能優勢。未來計劃於2026年進一步擴展至24-bit解析度與30Ksps取樣速率，積極佈局工業控制與醫療級應用市場。另外，已歷時4年研發的超低功耗（ULP）MCU亦將於2026年第2季正式推出，預計可有效降低功耗達70%，瞄準穿戴式裝置、智慧家居與醫療儀器等對能效高度敏感的應用領域，展現笙泉持續深耕超低功耗技術的成果與決心。

此外，笙泉也與策略夥伴合作，積極推廣光耦全系列產品，同時佈局數位隔離IC（容耦）開發，持續擴大產品價值鏈，強化市場應用廣度。面對通用型MCU市場競爭日益激烈，笙泉已將重心轉向專用型利基市場，例如針對電競與電池產業開發專用IC，並與具潛力的客戶展開深度合作。

笙泉不僅致力於IC產品開發，更積極邁向「方案整合」方向，近期已陸續推出多項應用解決方案，涵蓋電機控制（如暴力風扇、低壓水泵、電動工具、吊扇、有感風機）、電子秤、液面偵測器及無線充電等領域，進一步提升市場滲透率與營收動能。

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