晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

笙泉擴大車用與全球市場布局 推出高精度ADC與超低功耗MCU新品

2025/06/24 16:33

笙泉董事長溫國良帶領公司擴大車用與全球市場布局。（記者卓怡君攝）笙泉董事長溫國良帶領公司擴大車用與全球市場布局。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕微控制器（MCU）廠笙泉（3122）今日召開法人說明會，面對中國區IC市場價格戰白熱化，笙泉表示，持續擴大其他海外市場版圖，今年前5月非中國市場營收比重已達40%，並積極開發車用通訊、馬達控制、高精度ADC與超低功耗MCU等高附加價值產品，朝向全方位解決方案供應商邁進。

笙泉今年第1季營收為8600萬元，較去年同期成長9%，毛利率維持在31.6%，產品組合優化已初步展現成效，因應中國市場內卷加劇，笙泉持續調整市場佈局，逐步將重心轉向非中國市場。今年前5月，非中國市場營收占比提升至40%，較2021年翻倍成長，且毛利貢獻亦逐年上升，顯示海外市場拓展策略已開始發揮成果。

笙泉表示，針對車用市場，已成功導入多家台灣與中國汽車電子客戶，產品應用涵蓋車用啟動電源、音響系統、引擎室風扇、燈具及智慧保險盒等模組。此外，笙泉自研的CAN/LIN收發器預計將於今年第4季正式量產，搭配整合自家的MCU，全面推進車用解決方案，積極拓展車載通訊與電控應用領域。

在BLDC無刷馬達應用方面，笙泉推出具備MCU+MDE雙核心架構與FOC演算法（磁場導向控制）的智慧型調機系統，並搭配圖形化操作介面（GUI），有效降低FAE技術支援負擔，加速客戶導入進程。此外，笙泉近期成功推出32位BLDC解決方案，並進一步強化策略聯盟佈局，與關係企業呈功電子合作，聯合開發MOS產品矩陣及小型IPM模組，攜手搶攻AI散熱、機器人關節等高潛力新興應用市場，展現集團協同效益與整合優勢。

笙泉指出，公司已於第1季推出20-bit ADC，鎖定電子秤與工業感測器市場，展現高解析度與穩定性能優勢。未來計劃於2026年進一步擴展至24-bit解析度與30Ksps取樣速率，積極佈局工業控制與醫療級應用市場。另外，已歷時4年研發的超低功耗（ULP）MCU亦將於2026年第2季正式推出，預計可有效降低功耗達70%，瞄準穿戴式裝置、智慧家居與醫療儀器等對能效高度敏感的應用領域，展現笙泉持續深耕超低功耗技術的成果與決心。

此外，笙泉也與策略夥伴合作，積極推廣光耦全系列產品，同時佈局數位隔離IC（容耦）開發，持續擴大產品價值鏈，強化市場應用廣度。面對通用型MCU市場競爭日益激烈，笙泉已將重心轉向專用型利基市場，例如針對電競與電池產業開發專用IC，並與具潛力的客戶展開深度合作。

笙泉不僅致力於IC產品開發，更積極邁向「方案整合」方向，近期已陸續推出多項應用解決方案，涵蓋電機控制（如暴力風扇、低壓水泵、電動工具、吊扇、有感風機）、電子秤、液面偵測器及無線充電等領域，進一步提升市場滲透率與營收動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財