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瑞興銀通過配發0.6元股利

2025/06/24 15:57

瑞興銀今日舉行股東常會，通過2024年盈餘分配案。（記者李靚慧攝）瑞興銀今日舉行股東常會，通過2024年盈餘分配案。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕瑞興銀（5863）今日舉行股東常會，通過2024年盈餘分配案，並完成董事改選；每股配發現金股利0.4元及股票股利0.2元，合計0.6元。

瑞興銀的前身為台北市第一信用合作社，屬於地區性小銀行，分行客群多集中在雙北及桃園等北部精華區域，近年因街口支付創辦人、街口金融科技董事長胡亦嘉持續買入瑞興銀股權，持股比例已達9.59％，因此受到外界矚目。

瑞興銀2024年稅後盈餘2.51億元，EPS0.8元，資本適足率14.25%，股東會通過配發股利總額0.6元，包含現金股利每股0.4元，股票股利每股0.2元。

與會股東關心瑞興銀行的業務發展，董事長郭釧溥指出，瑞興銀的業務仍以雙北為發展重心，慎選土建融及危老都更案件，其中「危老都更」是近年的重點業務。不過，原本不在銀行法72-2管制內容中的「危老都更」業務，因央行嚴控追蹤不動產放款，為符合央行的期待，仍需控管成長速度，仍以雙北為主要發展區域。

至於現場股東關注瑞興銀並未積極參與聯貸案，郭釧溥解釋，考量風險承受度，部分大型聯貸案在評估融資對象的產業特性及風險後，瑞興銀較少參加，反而是利率較高的「原屋融資」，成為瑞興銀的利基業務。

瑞興銀今日完成董事改選，依據董事會原公告候選人名單，應選6席董事包含新光合成纖維4席郭釧溥、陳淑美、黃豊益、林仁博；家邦投資2席吳媖媖、陳建豪；3席獨立董事為顏大和、林美珠、王錦燕。

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