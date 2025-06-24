5月製造業測驗點連4跌 台經院：3大變數緩和 廠商可望喘息

台經院今天發布景氣動向調查。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天發布景氣動向調查，5月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點持續下跌，其中，製造業測驗點已連4月下降，展望未來，全球經濟不確定性仍大，製造業對未來半年景氣多持觀望態度。

調查結果顯示，5月製造業測驗點為85.83點，月減4.74點，連4跌；服務業測驗點為85.32點，月減0.35點，連續5個月的下滑；營建業測驗點為90.41點，月減下跌0.1點，同樣是連續第5個月下跌。

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台經院指出，國內製造業方面，雖然AI、高效能運算及雲端等產業需求穩健，但晶圓代工與封測業因先前下游客戶提前拉貨，導致基期墊高，5月營收略為回落。此外，5月新台幣大幅升值，使出口導向產業營收波動更加明顯。同時，部分傳統產品需求持續疲弱，並受海外同業低價競爭壓力影響，使製造業者對當月景氣看法較上月調查相比更趨保守。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業測驗點連月下滑，創2022年以來新低，顯示對等關稅緩衝期帶給廠商更多不確定性，導致業者持續觀望中，不過近期關稅結果料將出爐，匯率波動程度也降低許多，再加上以色列、伊朗和談，目前經濟三大變數：關稅、匯率、中東戰爭若都能告一段落，下半年廠商可望喘一口氣，靜待出口和其他表現。

台經院院長張建一指出，對等關稅90天豁免期將於7月9日屆滿，但各國談判可能不會這麼快有明確進展，他推測川普可能會先從10%稅率上調，迫使各國加快談判進度。張建一提醒，對台灣影響更大的應是232條款、半導體關稅，要再持續關注事態發展。

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