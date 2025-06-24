鮑爾今出席聽證會為不降息辯護 川普發文要國會「好好款待」

美國總統川普今稍早在自家社群「真實社群（Truth Social）」發文，希望國會能夠「好好款待（really works）」聯準會主席鮑爾。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今（24日）將出席國會聽證會，為連續第4次維持利率不變的決定進行辯護。美國總統川普（Donald Trump）今稍早在自家社群「真實社群（Truth Social）」發文，希望國會能夠「好好款待（really works）」鮑爾。

川普發文指出，Fed主席鮑爾今天將到國會解釋他拒絕降息的原因，並抱怨歐洲已經降息10次，但美國一次都沒有。

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川普表示，美國目前沒有通膨，經濟表現也良好，Fed理應至少降息2至3個百分點，若這樣做，將能為美國每年節省8000多億美元（約新台幣23.6兆元），這會帶來多大的改變啊！倘若以後情況惡化，Fed再提高利率就好了。

川普文中還稱，希望美國國會能好好教訓這位愚蠢（dumb）又固執的人（指鮑爾），並稱美國將在未來很多年為鮑爾的無能付出代價，認為理事會應該行動起來，讓美國再次偉大。

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