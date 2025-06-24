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名師解盤》容逸燊：以伊衝突可望告一段落 後市關注關稅、升值議題

2025/06/24 15:32

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

伊朗遭受美國攻擊核設施之後，表示向美軍基地反擊，不過僅是象徵性回擊，川普之後表示，伊朗和以色列停火，之後油價大幅下跌超過10%，使得通膨再起疑慮降低，FED理事認為，7月開始可以降息，10年期美債殖利率一度跌破一個月新低，台股部分，今天跳高大漲，來到22000點之上，中東情勢再觀察1~2天，若油價沒有死灰復燃，本波伊朗以色列衝突可望告一段落，量能今天也回到4000億水準。

FED開始有降息聲音出現之後，注意下一步可能會壓低美元利率，以及美元匯率，台股可能要小心台幣升值受災戶，權值股部分，包含台積電、鴻海、廣達等，都跳高往上發展，指數上，昨日低點21500點附近，將有機會形成轉折，記憶體族群接連上漲之後，今日開始遭受高檔震盪壓力，南亞科面臨60元以上壓力，華邦電面臨21元以上壓力，兩檔同樣都是回到淨值之上，資金轉往其他族群表現，今天強勢類股，包含台積電相關供應鏈、CPO族群，3363上詮、4991環宇KY都拉出了漲停，3163波若威、3081聯亞漲幅也都有半根漲停板之上。

目前國際情勢沒有太大風險之下，台股中小型股仍是資金進駐標的，2357華碩因有投信換股買盤，直拉漲停，月底還可以注意投信在季底的作帳績效，可多加留意投信買盤，以及投信在過去1~2個月中持股比例比較高的股票。

未來影響台股比較重要的，將是7/9關稅豁免結果出爐，歐洲、日本談判目前還不算順利，台灣因為先給予台積電的赴美設廠，以及其他關稅的優惠方案，所以本波台灣關稅稅率，可望優於南韓和日本，未來可以注意匯率表現，如果新台幣升值告一段落，那上半年對台股的利空，也將反應告一段落。

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