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中國前高官：1年半內將有逾百項「類DeepSeek」技術突破

2025/06/24 15:43

中國對人工智慧未來樂觀預期，預示中美在尖端科技領域的競爭將持續下去。（路透）中國對人工智慧未來樂觀預期，預示中美在尖端科技領域的競爭將持續下去。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一位前中國人民銀行（央行）副行長表示，中國在發展人工智慧方面的優勢將掀起一股創新浪潮，未來18個月將產生100多項類似DeepSeek的技術突破。

曾任中國人民銀行副行長的朱民週二（24日）在天津舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）上表示，這些類似DeepSeek新軟體產品「將從根本上改變整個中國經濟的性質和技術性質」。朱民曾任國際貨幣基金組織副總裁，他認為，利用中國的工程師隊伍、龐大的消費者群體和政府的支持性政策，可以實現這一轉變。

在全球兩大經濟體深陷貿易戰之際，中國對人工智慧未來樂觀預期，預示中美在尖端科技領域的競爭將持續下去。美國將中國視為人工智慧領域的關鍵競爭對手，尤其是在今年1月DeepSeek以其低成本但強大的模型震驚全球科技界之後。

美國除努力阻止中國獲得先進的半導體製造設備外，還以國家安全擔憂為由，阻止中國公司收購輝達用於訓練的高端人工智慧晶片。在先進晶片製造方面，北京目前將希望寄託在華為等國內科技巨頭身上。

DeepSeek的出現引發中國科技股的上漲，儘管與川普政府的貿易關係緊張且國內面臨經濟挑戰，但仍引發人們對中國競爭力的樂觀情緒。

彭博經濟研究估計，高科技對中國國內生產毛額的貢獻將從一年前的近14%攀升至2024年的15%左右，到2026年可能超過18%。

儘管中國一個月前與美國達成關稅休戰協議，但美國關稅仍處於高位，能否達成更持久的協議仍有疑問。朱民表示，美國的通膨可能會從8月開始回升，因為關稅需要一段時間才能衝擊到經濟，而且企業也需要一段時間才能消耗掉川普提高關稅前累積的庫存。

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