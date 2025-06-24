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遊戲內影音廣告受歡迎 AnyMind公布東南亞數位市場三大趨勢

2025/06/24 14:46

AnyMind Group近日發布「2025東南亞數位市場」報告。圖為執行長十河宏輔。（資料照，業者提供）AnyMind Group近日發布「2025東南亞數位市場」報告。圖為執行長十河宏輔。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕日本商務賦能公司AnyMind Group近日發布「2025東南亞數位市場」報告。發現目前遊戲內廣告、可購買影音廣告最受東南亞市場歡迎，且消費者對「購買前1至3天」所見到的影音廣告反應最強烈。

AnyMind Group說明，「2025東南亞數位市場」報告是結合旗下平台的第一方數據與獨立調查結果，搭配市場研究公司InQognito Insights對新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南與菲律賓共超過1300位消費者的調查結果。

AnyMind Group根據報告分析東南亞市場的3大廣告趨勢，包含：

１、「遊戲內廣告」是增加品牌認知效果最好的格式：沉浸式、全螢幕格式的遊戲內廣告，若搭配社群與影音平台投放，可帶來極高觸及。包含遊戲廣告在內的三重數位投放組合，最多可觸及超過 40% 的東南亞消費者，成為打造品牌能見度的關鍵武器。

２、「可購買影音廣告」是目前轉換效果最強的廣告形式之一：在菲律賓、馬來西亞與印尼等市場，可直接點擊購買的短影音廣告，在「發現商品 → 下單購買」的歷程中表現優於傳統靜態格式，大幅縮短轉換路徑。

３、消費者對「購買前1-3天」所見到的影音廣告反應最強烈：投放時機成為推動購買的關鍵，大多數東南亞消費者在決定購買前的1至3天，對影音廣告最為敏感。特別是在馬來西亞與菲律賓，品牌若能在此期間投放具吸引力的內容，可大幅提升點擊率與轉換效果。

AnyMind Group成長市場事業董事總經理Aditya Aima表示，東南亞數位行為日趨分散，品牌與消費者的互動橫跨遊戲、短影音、直播電商與即時訊息。企業若要在這片動態戰場上脫穎而出，必須隨時掌握市場變化，才能有效配置資源、實現成長目標。

AnyMind Group 也說明，「2025東南亞數位市場」報告是該公司數位行為研究系列的一部分，未來將陸續發布印度、中東與東南亞各單一市場的延伸報告，協助品牌與行銷人員在行動優先的數位時代中搶得先機、創造優勢。

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