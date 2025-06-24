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今年全國買賣移轉恐跌破28萬棟 2019年以來最低

2025/06/24 14:43

根據政大永慶即時房價指數，第二季全國、七都房價指數全面走跌。（記者徐義平攝）根據政大永慶即時房價指數，第二季全國、七都房價指數全面走跌。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全年買氣預測再下修，全年恐跌破28萬棟、為2019年以來新低。永慶房屋發布第三季房產趨勢報告，預估今年上半年全國買賣移轉棟數可能落在12.9萬至13.2萬棟、年減幅約25%至27%，而全年買賣移轉棟數推測落在27.2萬至27.9萬棟、年減幅約20%至22%。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，今年美國關稅貿易政策衝擊，導致股、匯市出現大幅震盪，甚至讓未來全球經濟走向充滿不確定，因此會衝擊房市買氣，才會在第三季報告時，再下修今天全年買賣移轉棟數預測數字，將直接跌破28萬棟、將是2019年以來的最低。

不過，對於房價漲跌看法，第三季看漲比率約29%，較上季增加3個百分點，而看跌比率約37%，相較上季減少6個百分點。

美國關稅、台幣升值 均會讓國內經濟轉差

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，即便目前房貸仍緊縮以及央行第七波選擇性信用管制影響，但目前正處美國關稅90天修戰期間，因此，全球經濟略為緩解，民眾購屋信心稍稍回溫。

進一步調查網路會員對於美國關稅、台幣升值對於房市的影響，超過6成認為兩項因素都會讓國內經濟變差，且將進一步衝擊房市買氣。

至於，第二季七都房價走勢，根據政大永慶即時房價指數，第二季全國、七都房價指數全面走跌，其中新北市、台中市以及台南市季跌幅均為2%以上，而台北市、高雄市的季跌幅則不到1%。

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