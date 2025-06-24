位於南海路的台北教師會館，由旅館轉型為教師住宅，共有80戶，圖為內部配置。（教師福利會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕位於台北市南海路的台北教師會館轉型為教師住宅，財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會（簡稱教師福利會）今（24）日說明，原旅館轉型為教師住宅共80戶，月租15500元起，以低於市場行情，提供北部地區有居住需求之現職教職員承租。

台北教師會館規劃共80戶，包括77間套房、3間家庭房，每房面積約在8坪至30坪間，開放給台北市、新北市、基隆市、桃園市或宜蘭縣市之高中職以下公私立學校或其教育主管機關（單位）服務之編制內教職員工申請，以育有6歲以下孩童入住之家庭優先，其次依年資排序，以年資低者優先。

請繼續往下閱讀...

位於南海路的台北教師會館，由旅館轉型為教師住宅，外觀改動不大。（教師福利會提供）

教師福利會組長黃雅鳳表示，基金會所屬台北教師會館，經重新整修內部空間，將原旅館轉型為教師住宅，即日起至7月24日止，可至教師福利會官網（https://www.ttbf.org.tw/index.php?inter=news）下載申請手冊辦理申請，受理申請後，7月30日將辦理抽籤並公告入選名單及配對房號，8月20日起辦理簽約，9月1日正式入住。

位於南海路的台北教師會館，由旅館轉型為教師住宅，共有80戶，圖為內部配置。（教師福利會提供）

台北教師會館前身為1916年興建的「教師招待所」，原以優惠價格提供公私立中小學教職員洽公住宿，因建築物老舊，Covid-19疫情暫停營業期間，為維護承租人之居住安全，內部空間重新整修，改以全新教師住宅重新營運。

台北教師會館教師住宅預計於今（2025）年8月起試營運，符合資格且有意願申請者，於7月1日至15日中午12時至晚上8時（例假日除外）可到台北教師會館現場看房，詳情可上官網或電洽04-35072499。

台北教師會館改為教師住宅， 共80戶月租1.55萬元起。（取自教師福利會官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法