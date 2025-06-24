晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新鮮人求職卡關 求職網：94％有待業焦慮症

2025/06/24 14:13

yes123求職網調查，新鮮人謀職的過程中，最困難處在於「寫自傳」，不知該如何凸顯自身特色（業者提供）yes123求職網調查，新鮮人謀職的過程中，最困難處在於「寫自傳」，不知該如何凸顯自身特色（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕儘管各個行業都在喊缺工，但不少新鮮人求職仍然頻頻碰壁。根據yes123求職網調查，新鮮人謀職的過程中，最困難處在於「寫自傳」，不知該如何凸顯自身特色，導致求職過程中極度焦慮，高達94%社會新鮮人感受到「待業焦慮症」，自認「待業忍耐極限」平均為5.5個月，約為165天。

畢業生踏出校園將近１個月，但仍有不少人仍在苦尋滿意的工作。yes123求職網為了解社會新鮮人的求職現況，日前進行「Z世代待業焦慮感與求職面試卡關調查」。

調查結果發現，剛畢業或退伍出社會的年輕人，「若無他人援助」，只靠求學時累積的存款，平均僅可維持30天的時間「生活無虞」。更至高達47.3％屬於「零存款」，無收入將完全無法支撐生活。

yes123求職網統計，社會新鮮人的「待業忍耐極限」平均5.5個月、約為165天；其中有13.6%的受訪者，自認忍受極限僅「1個月（含）以下」；不過也有7.5%的畢業生，預估對於無業生活，能夠忍耐「一年（含）以上」。高達八成六（86.2%）的人表示，若超過「待業忍耐極限」，願意「調降」期望待遇以求找到工作，比例創６年來新高。

此次調查也發現，高達94%的新鮮人，在「待業期間」會感受到「焦慮感」，求職網推估，罹患「待業焦慮症」的比例，創下七年新高。

造成求職焦慮的原因很多，其中讓新鮮人最頭痛的，是「不會寫自傳」，比例高達87%，主要面臨無特色、不懂包裝自己、變長篇故事等三大瓶頸。

為了順利求職，不少新鮮人會砸錢打理外表，平均預算上限為1萬4268元。甚至有87%受訪者表示會求助命理諮詢來「指點迷津」，主要選擇方式包括「星座、星象」（70.2%）、「生辰八字」（68.9%）、「塔羅牌」（55.5%），以及「廟裡求籤」（45.1%）、「面相、手相」（33.8%）。

「Z世代待業焦慮感與求職面試卡關調查」，是由yes123求職網於2025年6月5日到6月18日，以網路問卷進行抽樣，調查今年畢業或退伍（免役）會員，且擁有大專以上學歷，同時已有面試經驗者，有效問卷共1328份，其中男性佔660份，女性佔668份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財