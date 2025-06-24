新鮮人求職卡關 求職網：94％有待業焦慮症

yes123求職網調查，新鮮人謀職的過程中，最困難處在於「寫自傳」，不知該如何凸顯自身特色（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕儘管各個行業都在喊缺工，但不少新鮮人求職仍然頻頻碰壁。根據yes123求職網調查，新鮮人謀職的過程中，最困難處在於「寫自傳」，不知該如何凸顯自身特色，導致求職過程中極度焦慮，高達94%社會新鮮人感受到「待業焦慮症」，自認「待業忍耐極限」平均為5.5個月，約為165天。

畢業生踏出校園將近１個月，但仍有不少人仍在苦尋滿意的工作。yes123求職網為了解社會新鮮人的求職現況，日前進行「Z世代待業焦慮感與求職面試卡關調查」。

請繼續往下閱讀...

調查結果發現，剛畢業或退伍出社會的年輕人，「若無他人援助」，只靠求學時累積的存款，平均僅可維持30天的時間「生活無虞」。更至高達47.3％屬於「零存款」，無收入將完全無法支撐生活。

yes123求職網統計，社會新鮮人的「待業忍耐極限」平均5.5個月、約為165天；其中有13.6%的受訪者，自認忍受極限僅「1個月（含）以下」；不過也有7.5%的畢業生，預估對於無業生活，能夠忍耐「一年（含）以上」。高達八成六（86.2%）的人表示，若超過「待業忍耐極限」，願意「調降」期望待遇以求找到工作，比例創６年來新高。

此次調查也發現，高達94%的新鮮人，在「待業期間」會感受到「焦慮感」，求職網推估，罹患「待業焦慮症」的比例，創下七年新高。

造成求職焦慮的原因很多，其中讓新鮮人最頭痛的，是「不會寫自傳」，比例高達87%，主要面臨無特色、不懂包裝自己、變長篇故事等三大瓶頸。

為了順利求職，不少新鮮人會砸錢打理外表，平均預算上限為1萬4268元。甚至有87%受訪者表示會求助命理諮詢來「指點迷津」，主要選擇方式包括「星座、星象」（70.2%）、「生辰八字」（68.9%）、「塔羅牌」（55.5%），以及「廟裡求籤」（45.1%）、「面相、手相」（33.8%）。

「Z世代待業焦慮感與求職面試卡關調查」，是由yes123求職網於2025年6月5日到6月18日，以網路問卷進行抽樣，調查今年畢業或退伍（免役）會員，且擁有大專以上學歷，同時已有面試經驗者，有效問卷共1328份，其中男性佔660份，女性佔668份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法