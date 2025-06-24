關稅豁免倒數！中國瘋狂出貨，單週爆670萬個TEU刷紀錄（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅90天豁免期倒數，出口商爭先恐後恐，搶在截止日前出貨，彭博報導，上週中國約有670萬個標準集裝箱（TEU）貨物出口到美國，創下史上新紀錄。

英國交通運輸部週二表示，中國上週約有670萬個標準集裝箱運往國際，出口量比前1週增長了近6%。

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報導指出，出口激增可能是由中國出口商推動，他們試圖在關稅截止日期到期之前，將貨物運到東南亞，然後運到美國，也有部份是由於中國公司直接向美國發貨，此前5月12日達成協定，在8月中旬談判結束前有90天的豁免期。

5月和6月看起來可能是從亞洲到美國貿易強勁的月份，韓國對美國的出口在5月份躍升至接近創紀錄水準後，6月前20天與去年同期相比有所增加，而越南、台灣和泰國上個月對美國世界出口量也都創下歷史新高。

中國數據顯示，儘管美國取消了對來自中國的小包裹的關稅豁免，但國際航班數量也保持在較高水準，而中國小包裹一直是國際貨運的主要驅動力之一，其他國家/地區的消費者對這些小包裹的需求正在迅速增長，彌補了5月份美國購買量的下降。

上週，中國國內鐵路貨運量也飆升至今年同期的紀錄，而當地航空貨運航班也創下歷史新高，截至週日的1週內，此類航班超過2100架次，使貨運航班總數達到有記錄以來的第2高週。

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