晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

SK海力士市值首度突破4.3兆元 與台積輝達合作延續好勢頭

2025/06/24 14:15

SK海力士得益在高階高頻寬記憶體（HBM）市場的領先地位，股價一直呈穩定上升趨勢。市值週二首次超過200兆韓元。（台幣4.3兆元）。（彭博）SK海力士得益在高階高頻寬記憶體（HBM）市場的領先地位，股價一直呈穩定上升趨勢。市值週二首次超過200兆韓元。（台幣4.3兆元）。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著韓國股市上漲，晶片巨頭SK海力士的市值週二首次超過200兆韓元（台幣4.3兆元）。截至周二（24日）下午2點，SK海力士股價報27萬8000韓元，較前一交易日上漲7.13%。

SK海力士得益在高階高頻寬記憶體（HBM）市場的領先地位，股價一直呈穩定上升趨勢。該公司計劃於今年下半年開始量產其第六代HBM4晶片。

分析師預計，由於SK海力士在HBM方面的技術優勢，以及與輝達和台積電等主要合作夥伴的密切聯繫，SK海力士的樂觀勢頭將持續下去。

SK海力士市值達到202.4兆韓元，鞏固繼三星電子（市值355.8兆韓元，約台幣7.7兆元）之後韓國第二大上市公司的地位。這是SK海力士市值首次突破200兆韓元大關。

中東緊張局勢緩和後，投資人紛紛湧入半導體股，推動股市飆漲。美國總統川普宣布以色列和伊朗同意停火以結束衝突後，股市上漲勢頭增強。

綜合股價指數 （KOSPI） 在盤中交易中突破3100點大關，為近4年來首次。

大信證券研究員柳亨根表示：SK海力士在AI晶片領域的領導地位已經牢固確立。憑藉先進的技術以及與主要貿易夥伴的合作，預計該公司也將在HBM4領域保持主導市場佔額。

SK海力士預計第2季銷售額將達到20兆韓元，比去年同期成長22.5%，營業利潤預計將達到8.9兆韓元，比去年同期成長64%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財