SK海力士市值首度突破4.3兆元 與台積輝達合作延續好勢頭

SK海力士得益在高階高頻寬記憶體（HBM）市場的領先地位，股價一直呈穩定上升趨勢。市值週二首次超過200兆韓元。（台幣4.3兆元）。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著韓國股市上漲，晶片巨頭SK海力士的市值週二首次超過200兆韓元（台幣4.3兆元）。截至周二（24日）下午2點，SK海力士股價報27萬8000韓元，較前一交易日上漲7.13%。

SK海力士得益在高階高頻寬記憶體（HBM）市場的領先地位，股價一直呈穩定上升趨勢。該公司計劃於今年下半年開始量產其第六代HBM4晶片。

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分析師預計，由於SK海力士在HBM方面的技術優勢，以及與輝達和台積電等主要合作夥伴的密切聯繫，SK海力士的樂觀勢頭將持續下去。

SK海力士市值達到202.4兆韓元，鞏固繼三星電子（市值355.8兆韓元，約台幣7.7兆元）之後韓國第二大上市公司的地位。這是SK海力士市值首次突破200兆韓元大關。

中東緊張局勢緩和後，投資人紛紛湧入半導體股，推動股市飆漲。美國總統川普宣布以色列和伊朗同意停火以結束衝突後，股市上漲勢頭增強。

綜合股價指數 （KOSPI） 在盤中交易中突破3100點大關，為近4年來首次。

大信證券研究員柳亨根表示：SK海力士在AI晶片領域的領導地位已經牢固確立。憑藉先進的技術以及與主要貿易夥伴的合作，預計該公司也將在HBM4領域保持主導市場佔額。

SK海力士預計第2季銷售額將達到20兆韓元，比去年同期成長22.5%，營業利潤預計將達到8.9兆韓元，比去年同期成長64%。

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