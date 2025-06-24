大億力拼轉單和新訂單 年底陸續出貨

車燈大廠大億（1521）總經理莊智清表示，受到關稅等不確定性因素影響，有些體質不好的廠商相當辛苦，已有國外車燈供應商營運出問題，客戶要求大億供貨。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國啟動對等關稅風暴，車燈大廠大億（1521）總經理莊智清表示，受到關稅等不確定性因素影響，有些體質不好的廠商相當辛苦，已有國外車燈供應商營運出問題，客戶要求大億供貨，大億正積極爭取轉單及北美、台灣市場新訂單，新訂單將於今年底陸續出貨。



莊智清指出，大億原本以為今年營運會比去年輕鬆，未料美國4月初啟動對等關稅風暴後，客戶拉貨狀況呈現一片混亂，有時候拉很多，又突然暫緩，過去大億與客戶訂單對應頻率大概一個月一次，現在縮短為每週確認一次，「隨機應變」。

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由於美國對等關稅實施細節尚未明朗化，大億已向客戶爭取新增的關稅成本由客戶全額支付，目前尚未取得客戶最後明確的承諾。



至於4月底至5月初台幣兌美元急升，匯損只能自己吸收，4月和5月皆會產生匯損，預估第二季應是全年谷底。



莊智清表示，大億目前營收比重台灣市場占7成、海外占3成，台灣今年已拿下機車和汽車廠新訂單，將於今年底至明年出貨；至於北美市場已拿下北美車廠燃油車車燈新訂單，該車燈為泛用型車燈，會應用在不只一種車型，預計明年下半年出貨。



莊智清指出，美國關稅情況不可控，去美國設廠是很大的賭注，大億不做去美國設廠的考慮，現階段必須在既有的狀況把體質調整好，等情況明朗化時才能快速對應。

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