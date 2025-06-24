鴻海AI伺服器領銜 3大業務成長引擎發動

鴻海看好隨著AI伺服器市場持續升溫，相關需求仍將持續驅動集團營運成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）看好隨著AI伺服器市場持續升溫，相關需求仍將持續驅動集團營運成長，特別是輝達（NVIDIA）GB系列產品將不會出現新舊交替的空窗期。加上電動車（EV）與資通訊製造技術（ICT）的整合升級，3大成長引擎同步推進，將成為帶動全年營收「顯著成長」的關鍵動能，後續將持續強化規模優勢與技術能力，支撐全球大客戶的下一波升級需求。

鴻海指出，由於生成式AI（Generative AI）應用快速擴展，雲端服務供應商（CSP）今年的資本支出（CAPEX）仍在持續擴張，AI伺服器訂單出貨動能強勁，對公司整體出貨貢獻明確。第2季起，AI伺服器預期在整體伺服器出貨中的佔比將超過5成，較年初明顯提升。其中，AI機櫃預測性訂單具2年以上能見度，在手訂單能見度則有6個月，今年AI伺服器出貨將延續倍增態勢，並於第3季進一步放量。

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在產品架構方面，鴻海說明，目前市場主力架構從GB200邁入GB300，新架構與前一代類似，公司在組裝、交換機（Switch）、電源線與液冷關鍵零組件等環節已具備深厚經驗，未來可無縫接軌擴產。5月在台北國際電腦展（COMPUTEX）展出的CDU（冷卻分配單元）與manifold（液體分流器）等零組件也已吸引客戶評估導入，預期將隨GB300逐步導入應用。

除了AI伺服器之外，電動車業務則在客戶合作逐步明朗下，朝2026年放量階段推進。鴻海強調，電動車不僅提供EMS（電子代工服務）與零組件，更涵蓋整車設計與軟體開發。近期已與三菱簽訂合作協議，選定旗下Model B車款作為量產平台，預計2026年下半年開始出貨至澳洲與紐西蘭市場。同時，日本SHARP（夏普）也採用Model A作為原型車平台，進一步拓展車用事業布局。

在產能與獲利方面，鴻海目前整車出貨仍以台灣為主要生產基地，未來將導入三菱合作專案，結合美國俄亥俄州廠區加以精進產能利用率。管理層表示，待美國月產達1萬台以上，整車事業就有機會達到損益兩平，進一步推進EV成為繼消費電子與AI之後的「第三個成長引擎」，中期目標是外包車市市佔率達5%。

關於資通訊產品製造領域，鴻海強調將全面導入數位孿生（Digital Twins）與輝達Omniverse模擬系統，建構虛實整合的數位工廠。預計未來80%的重複性工作將由生成式AI自動完成，僅有20%需依賴高經驗技術人力，將有效提高效率與準確性。同時，公司也規劃自建AI算力中心，未來不僅自用，也可支援如台積電等外部夥伴。

儘管匯率因素成為營收預測調整的主因，但鴻海指出，實際訂單與客戶出貨節奏並未受到顯著影響。台幣每升值1元，對營收影響約3%，但因多數交易採美元計價，毛利率僅有0.1%上下的影響，具自然避險效果。目前仍維持全年營收「顯著成長」的基調，僅從原先的「強勁成長」略為下修。

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