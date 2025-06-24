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酷澎火箭跨境商品版圖擴張 增開日本、香港選品

2025/06/24 13:51

酷澎火箭跨境版圖擴張。（業者提供）酷澎火箭跨境版圖擴張。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）今宣布，擴大台灣市場的「火箭跨境」服務，除原有的韓國、美國選品外，新增來自日本、香港等地的優質國際選品，並結合訂閱制服務「WOW會員」，顧客可享有無條件免運優惠。

酷澎台灣零售暨全球電商事業總經理Jonathan Burks表示，日本商品受到全球消費者喜愛。酷澎將最具代表性的「端到端」服務，結合全球14個地區營運據點量能，建構「一站式未來商務」，為合作夥伴提供全球成長動能，也讓台灣消費者與國際潮流零時差接軌。

酷澎也指出，火箭跨境商品價格幾乎與海外當地同步，省去代購流程及額外服務費用，讓顧客全年無壓力、輕鬆在家下單選購優質海外商品，今年6月中旬也搶先台灣市場開賣Nintendo Switch 2香港版主機遊戲組合，顯示酷澎在跨境供應鏈與物流效率上的最佳展現。

酷澎表示，未來將積極整合全球資源，強化供應鏈韌性，攜手品牌與供應商持續擴展火箭跨境服務深度與廣度，為台灣市場帶來更多高品質、具競爭力的海外商品選擇。

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