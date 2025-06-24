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黃仁勳啟動輝達賣股計畫 估年底進帳255億元

2025/06/24 13:59

晶片大廠輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（彭博）晶片大廠輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，輝達執行長黃仁勳已開始按計畫出售自家公司股票，預估今年底前黃仁勳將出售價值高達8.65億美元（約新台幣255億元）的輝達股票。

綜合媒體報導，根據輝達週一（23日）提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，黃仁勳在本月20日、23日2天內，合計出售10萬股輝達股票，套現約1440萬美元（約新台幣4億2491萬元）。

報導指出，黃仁勳此次賣股行為，是其在今年3月披露「10b5—1交易計畫」的一部分，該計劃允許黃仁勳在今年年底前出售不超過600萬股持股，而此次賣股屬於該計劃的第一批交易。

若按10b5—1交易計畫（出售600萬股），及輝達週一（23日）收市價144.17美元計算，黃仁勳將在今年底將進帳8.65億美元。

輝達週一在提交給SEC的另一份文件顯示，黃仁勳計畫近期將再另外賣出5萬股輝達股票。

除了黃仁勳外，輝達董事史蒂文斯（Mark Stevens）也同樣一直在出售輝達股票。根據輝達提交給SEC的文件顯示，史蒂文斯在本月18日出售逾60萬股輝達股票，套現約8800萬美元（約新台幣25億9670萬元）。

對於上述報導，輝達尚未回應媒體置評請求。

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