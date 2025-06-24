手機直連衛星時代來臨 數發部開放衛星行動頻段申請

數位發展部說明開放衛星固定、衛星行動頻率申請。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天召開記者會宣布，在著手相關法規修正後，即起正式開放受理衛星行動通信頻率，業者申請通過後，就能在台灣提供手機直連衛星服務。此舉有望帶動相關衛星應用發展，民眾也能在緊急時刻以輕便裝置進行衛星通訊。

近年低軌衛星技術快速發展和部署成本降低，衛星應用呈現蓬勃發展。數發部資源管理司司長曾文方表示，作為頻率管理的重要單位，他們的主要任務是「規劃好開放的頻率、營造有利衛星應用服務發展的環境」。本次開放受理申請衛星行動通訊頻率，能夠補足民眾在陸地行動通訊使用上的通訊死角，包含偏遠地區、山區、海邊，以及緊急災難發生時，地面通訊可能中斷的情況。

請繼續往下閱讀...

數發部今年2月修訂了「頻率管理計畫」，並在6月19日完成相關開放法規的修正，即日起可受理業者申請衛星頻率。曾文方說明，本次開放有三大亮點：

第一，新增開放頻率用途。以往只開放「衛星固定」通訊，本次新增開放「衛星行動」通訊頻率。前者是指在固定地點架設衛星碟子進行通訊，提供較好的頻寬服務，後者則是指可移動裝置（例如手機）的衛星通訊，因裝置體積小、天線尺寸受限，技術難度更高，需克服長距離傳輸損耗。

第二，新增開放頻段。數發部同仁耗時一年，盤點國際電信聯盟（ITU）的衛星使用頻率和軌道，評估台灣上空會經過的衛星，並盤點國內使用者現況以避免干擾，同時諮詢產官學研界對衛星應用的發展想像。此次共開放衛星固定12個頻段、衛星行動7個頻段，主要集中在L-band和S-band，這些頻段特性為低頻、窄頻，是目前國際業者發展衛星直連手機的主要頻段。

第三，延長頻率使用期限。考量業者佈建時程，將頻率使用期限從原先的2年延長至5年，希望能讓業者有更多的時間去發展相關應用，並吸引更多業者申請落地。

目前手機直連衛星技術仍在初期發展階段，市場規模如何？數發部次長林宜敬認為，手機直連衛星服務對電信業者而言是一個「differentiator」（差異化賣點），在如今電信產品和價格高度同質化的市場中，有助於提升用戶忠誠度。目前電信業者在台灣人口密集區的涵蓋率高達95%以上，因此手機直連衛星的目標客群初期將是「高資費用戶」，在登山迷路等緊急情況下有發出求救訊號的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法