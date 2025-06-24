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小摩喊亞洲科技股今年再漲20％！欽點台積電、台達電4黑馬

2025/06/24 14:02

亞洲科技股今年再漲15-20%！小摩欽點台積電、台達電等4黑馬（資料照）亞洲科技股今年再漲15-20%！小摩欽點台積電、台達電等4黑馬（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據摩根大通數據，亞洲科技股今年可能會再上漲15-20%，主要是由人工智慧領域的強勁勢頭推動，首選台積電、台達電、SK Hynix與愛德萬測試（Advantest）4檔，在需求增加，獲利將繼續上調，預估未來12個月，股價將持續上漲。

彭博報導，小摩分析師表示，AI將繼續引領2025年數據中心資本支出的增長，並對2026年的增長充滿信心，不建議在未來3個月內，對人工智慧股票進行任何有意義的輪動，而是更願意堅持與贏家保持一致。

人工智慧股票正迅速成為亞洲地區股市的關鍵驅動力，這得益於市場對自動化和生成技術的強勁需求。

彭博區域半導體指數今年上漲超過12%，跑贏亞洲股票指標，大型科技供應商對AI存儲晶片的彈性需求，可能會推動進一步上漲。

摩根大通首選股票包括該地區最大的晶圓製造商，包括台積電、SK Hynix 、Advantest和台達電等4檔，分析師表示，這4檔股票在未來12個月應該會繼續上漲，因為需求不是問題，收益將繼續上調。

至於對非人工智慧股票則轉為謹慎，例如個人電腦、智慧手機和消費設備的製造商。小摩報告補充說，隨著中國消費補貼的影響消退，獲利下調可能會繼續。

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