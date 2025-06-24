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高雄大樹光電案撤照 首位揭發議員黃飛鳳：把樹種回來

2025/06/24 13:46

民進黨高市議員黃飛鳳（前排右1）長期緊盯大樹光電案，也是首位揭露其違法情事的民代。（資料照、記者陳文嬋攝）民進黨高市議員黃飛鳳（前排右1）長期緊盯大樹光電案，也是首位揭露其違法情事的民代。（資料照、記者陳文嬋攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕引發各界關注的高雄大樹光電案確定將撤照！緊盯該案近3年、率先揭露的民進黨高市議員黃飛鳳指出，既然將撤照，之後就該把光電板都拿掉、「把所有樹木種回來」，恢復山坡原貌。

大樹光電案因廠商施工不當，更在未核准地區開發太陽光電，導致整片山頭被剷平，引發各界議論；經濟部針對在違法核准區域進行光電施工部分已裁罰150萬元，能源署也將依違反水保法「廢止光電許可」，並撂重話「針對違法光電業者即時給予當頭棒喝警惕業者勿存僥倖心態」。

長期緊盯此案、也是首位揭發其違法情事的民進黨高市議員黃飛鳳聽聞撤照後表示，如果真是撤照、就表示應恢復原狀，她認為蓋好的板子都該拿掉，且（業者）應該把樹種回來。

黃飛鳳感慨，她幾度在議會質詢此議題，原以為只要披露這情況多嚴重，相關單位就該會有動作，卻始終等不到應有的具體作為。

高雄大樹光電案將撤照，首位揭發該案的綠營議員訴求把樹種回來、恢復山坡原貌。（資料照、記者李惠洲攝）高雄大樹光電案將撤照，首位揭發該案的綠營議員訴求把樹種回來、恢復山坡原貌。（資料照、記者李惠洲攝）

她強調，山坡地遭濫墾不只業者違法，也嚴重危害附近居民，從這次事件應該讓政府知道，只是開罰對部分業者並沒用，根本不痛不癢，應該有更強烈、更讓民眾安心的措施，提醒主管機關以此為鑑。

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