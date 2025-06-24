以伊停火激勵股匯雙漲！新台幣一度勁揚逾2角，暫收29.547元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普宣布以伊「12日戰爭」落幕，市場避險情緒迅速降溫，亞洲股匯市全面反攻，台股一舉收復昨日失土，早盤漲逾300點，新台幣兌美元匯率也重返29.5元價位，一度勁揚逾2角，中午暫時收在29.547元、升值1.87角，台北外匯經紀公司成交量6.81億美元。

以伊停火後，國際油價下跌，國際美元也應聲走低，使昨日承壓的亞幣今早連袂走揚，其中，日圓回升至145兑1美元，人民幣離岸價升破7.17兑1美元價位。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯率昨日重貶2.05角，收在當日最低價，今早反應國際股匯市走勢，以29.7元、升值3.4分開出，熱錢再度湧入，使台幣重返29.5元價位，上午盤最高升抵29.525元、勁揚2.09角。

不過就在市場大鬆一口氣時，伊朗外長卻出面打臉說沒有停火協議，究竟以伊衝突是否已經落幕，後續進展仍需密切觀察。同時，聯準會主席鮑爾今明兩日將先後出席眾議會、參議院聽證會，在Fed利率連4凍後，目前Fed理事看法相當分歧，鮑爾的證詞將成為投資者判斷聯準會政策前景的關鍵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法