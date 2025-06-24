撤照！經部廢止高雄大樹光電許可 盼業者勿僥倖

滿山遍野的太陽能板豎立在高雄大樹區山谷山坡之間，場面怵目驚心，宛如科幻場景。（資料照）

〔記者林菁樺、徐義平／台北報導〕高雄大樹光電案確定撤照！因廠商施工不當，更在未核准地區開發太陽光電，導致整片山頭被剷平。經濟部針對在違法核准區域進行光電施工部分已裁罰150萬元，能源署也將依違反水保法「廢止光電許可」，並撂下重話「針對違法光電業者即時給予當頭棒喝警惕業者勿存僥倖心態」。

近日高雄大樹和山太陽光電廠不當興設作法，引發爭議，高雄市長陳其邁也說重話，市府更去函經濟部能源署，希望盡速撤銷該案籌設跟施工許可。

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對此，能源署先前在業者違法在未核准區域進行光電施工部分裁罰150萬元。

能源署也說，本案因地表裸露與水土流失違反「水保法」，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署將依法廢止光電許可，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧心態。

經濟部表示，為健全整體光電設置環境，使光電有序且順暢推動，已建構「太陽光電資訊透明專區」將資訊透明化，並邀集臺灣高等檢察署、農業部及各部會次長、副首長層級密集召開「通案性」會議，針對申設程序遭遇之通案性議題研商解方，協助業者落實法遵。

經濟部為建立光電友善環境，建構統一審查標準，加速審查速度，並防止業者投機行事，已跨部會建立資訊透明專區及與地方政府合作光電跨域廉政合作平台，透過跨部會合作解決通案性議題，解決光電業者申設疑義，並針對違法光電業者即時給予當頭棒喝警惕業者勿存僥倖心態，以維護在地居民生活品質。

經濟部重申，持續打造透明、信任、共融的淨零永續友善環境，並且杜絕業者僥倖心態，中央橫向跨部會合作與地方縱向同心協力，攜手推動我國永續的能源未來。

針對高雄大樹和山光電案，高雄市市長陳其邁希望國土署撤銷土地編定一事，國土署回應，廢止開發許可會由高雄市政府提出，等收到高雄市政府的公文後，會依規定辦理。

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