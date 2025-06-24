房市買氣恐持續低迷 逾8成認為1年內不適合買房

房貸緊縮以及央行信用管制未見鬆綁，甚至強化金檢機制，使得購屋民眾申貸門檻提高，資金來源受限，壓抑整體交易動能。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕過半數認為2年內不適合買房，預期買氣還會持續低迷。根據房仲發布最新購屋問卷調查報告，高達53.7%受訪者認為2年內不適合買房，另有27.9%認為買房時機點為1年後，換言之，超過8成受訪者認為1年內都不適合買房。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，在國際政經情勢詭譎多變、央行打炒房政策未見鬆綁的情況下，買賣雙方心態更趨謹慎，房市短期內恐難出現明顯回溫。

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尤其俄烏戰爭尚未落幕、中東地緣政治再度升溫，以及美國總統川普所提出的90天關稅緩徵期即將於7月9日到期，這些變數皆可能牽動全球供應鏈與金融市場波動，進一步衝擊國內消費信心與資金流動性。在此環境下，下半年房市勢必面臨不小的挑戰。

另外，房貸緊縮以及央行信用管制未見鬆綁，甚至強化金檢機制，使得購屋民眾申貸門檻提高，資金來源受限，壓抑整體交易動能。

房貸申請受限 近35%轉買為租

根據中信房屋民調結果，約60.9%的受訪者盼政策放寬對於一般民眾的房市管制，另有34.6%的受訪者表示因房貸受限而考慮轉向租屋市場。

至於，5月首度收到的囤房稅2.0稅單，有83.6%的受訪者支持該政策，莊思敏認為，囤房稅2.0上路，將提高多屋族的持有成本，促使建商與囤房大戶釋出閒置房屋。不過，她也提醒，目前台灣房屋稅的稅基普遍偏低，若僅倚賴提高囤房稅來逼出空置房屋，恐怕仍難以達到預期成效。

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