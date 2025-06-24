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伊朗若關閉荷姆茲 WSJ曝 : 美國握「秘密武器」可避開石油混亂

2025/06/24 14:03

美國的水力壓裂技術，可應對伊朗若關閉荷姆茲海峽所產生的石油混亂。（路透）美國的水力壓裂技術，可應對伊朗若關閉荷姆茲海峽所產生的石油混亂。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國介入以伊衝突後，市場投資人正快速分析惡夢般的情景，「伊朗封鎖世界主要能源運輸幹線」，只要荷姆茲海峽被關閉，油價可能飆升至每桶3位數。

不過，《華爾街日報》報導，伊朗有石油王牌可打，美國也有一樣具有底氣的秘密武器，就是美國所掌握的「水力壓裂」技術，可緩和荷姆茲海峽被關閉後，可能帶來的石油混亂。

分析師指出，美國地下的油氣資源種類和中東等傳統產區較不一樣。美國有大量頁岩層，裡頭含有豐富的石油和天然氣，但它們不像傳統油田那樣集中，而是分散在堅硬緻密的頁岩岩層中。

在普通鑽井打進去後，油氣流不出來，必須用水力壓裂打碎岩層，釋放油氣。簡單來說，就是通過高壓將水、沙子和化學物質注入地下頁岩層，使其破裂，釋放出其中的天然氣和石油。

據報導，1977年伊朗革命爆發，並埋下第二次石油危機的種子前，美國原油和成品油「淨進口」約31億桶、相當於每人14桶。一直到2003年伊拉克戰爭期間，這數字仍未改變。現今，憑藉水力壓裂技術，美國每人「淨出口」約2.5桶石油，同時也是全球最大液化天然氣銷售國。

雖然美國的鑽井成本比中東更高、勞動強度更大，但頁岩資源可以在幾個月內投產、而非幾年。此外，與傳統油田不同，頁岩井完成後很快就能釋放出大量油氣。

以2016年低谷到2019年底為例，僅靠足夠高但不極端的油價，美國原油日產量增加了420萬桶。這比伊朗的總產量還多，約為伊朗出口量的180%。

《華爾街日報》指出，水力壓裂不是新技術，在上世紀就有，但過去15年美國企業在水平鑽探與多段壓裂技術上取得巨大突破，使得頁岩油氣開發成本下降、效率提高，變得商業上可行。這種技術在美國率先成熟，形成了完整產業鏈。

因此，水力壓裂讓美國在伊朗可能切斷石油和天然氣供應時更具韌性。

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