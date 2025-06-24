焦點股》嘉晶：Wolfspeed重整有譜 股價聞聲漲停

Wolfspeed重整有譜，嘉晶股價聞聲漲停 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球碳化矽晶圓龍頭廠美商Wolfspeed傳因財務壓力破產，日系半導體大廠瑞薩電子（Renesas）宣布，已與Wolfspeed及其主要債權人簽署重整支援協議，Renesas預計將吞下高達2500億日圓（約新台幣504億元）的鉅額損失。台廠擁有碳化矽產能的嘉晶（3016）聞聲漲停至33.05元、上漲3元，但未鎖住、盤中打開；漢磊（3707）最高也來到35.95元，上漲2.95元、漲幅近9%，環球晶（6488）最高達297.5元、漲幅逾5%。

瑞薩電子於官網發布聲明指出，早在2023年7月即簽署碳化矽晶圓長期供應協議，並透過美國子公司支付20億美元（約新台幣595億元）押金。2024年10月，雙方修正協議後，押金總額更上升至20.62億美元（約新台幣613億元）。

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Wolfspeed近期面臨嚴重財務壓力，決定透過法院重整強化財務結構，瑞薩電子為了防止情勢惡化，選擇與Wolfspeed及其債權人達成重整支援協議，將原本的押金轉換為三種金融工具，包括2.04億美元可轉債、38.7% Wolfspeed普通股及5%的認股權憑證，重整計畫預計最快9月底完成。

瑞薩電子指出，最終損失金額與認列時間點仍待會計師確認，才能正式對外發布。根據目前評估，恐將在2025年上半年財報中認列約2500億日圓的巨額損失。公司強調，雖未變更先前公布的營收與營業利潤預測，但已充分揭露相關財務風險。業界認為，Wolfspeed重整對台廠影響不大。

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