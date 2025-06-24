台灣大健康展示中心吉隆坡揭牌 助攻佈局東協

「台灣大健康展示中心」今（24）日在馬來西亞吉隆坡舉行揭牌儀式。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／吉隆坡報導〕為拓展大健康產業前進東協市場，外貿協會在經濟部貿易署委託下在馬來西亞吉隆坡MATRADE大樓3樓設立「台灣大健康展示中心」，今（24）日舉行揭牌儀式。

外貿協會王熙蒙秘書長表示，馬來西亞與台灣經濟關係悠久，雙邊貿易熱絡，投資互惠，並在商業、學術與文化領域都有活躍的交流。台灣目前是馬來西亞的第4大貿易夥伴，而馬來西亞則是台灣的第7大貿易夥伴。

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王熙蒙強調，大健康展示中心體現台馬雙方對深化產業合作與推動區域整合的共同承諾，不僅展示產品，更是一個實質交流的策略平台。

馬來西亞醫療器材製造商協會會長Mr. Johari表示，台灣大健康展示中心所呈現的解決方案多元，涵蓋AI輔助診斷、攜帶型骨質密度分析儀、UVC LED消毒模組等，皆回應馬國在基層醫療、感染控制及高齡照護等方面的實際需求，對提升偏鄉醫療與預防醫學具有重大意義。

馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長章遠智表示，台灣在智慧醫療與生技研發具全球競爭力，馬來西亞95%的醫療器材需仰賴進口，雙方產業高度互補。馬國已將健康產業列為《第12大馬計畫》核心發展戰略，預估醫療保健市場將在2027年突破300億美元。

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