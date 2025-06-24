中國主導全球稀土供應 「這國」意外成關鍵

中國主導全球稀土供應鏈，緬甸意外成關鍵來源國。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北京一直在加強對稀土出口的管控，這引發了全球稀土短缺，也暴露出各行各業對於中國供應鏈的依賴。然而，近年來中國自身也開始依賴一個意想不到的供應來源「緬甸」，使得這個經濟規模較小且飽受戰爭蹂躪的國家成為中國主導全球稀土供應的關鍵。

《CNBC》報導，中國是全球最大的稀土生產國，但他仍從國外進口含有這種稀土金屬的原料。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）表示，去年緬甸佔中國稀土進口總量的57％

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根據中國海關數據，緬甸對中稀土出口在2018年大幅回升，到2023年達到近4.2萬噸的高峰。巴斯卡蘭補充，緬甸進口的稀土元素中「重稀土元素」含量也特別高，而這些元素在地殼中的存量通常較低這提升了他們的價值和稀缺性。

巴斯卡蘭指出，緬甸的生產顯著增強了中國的主導地位，實際上協助北京壟斷了全球重稀土供應鏈，以及他目前掌握的大部份影響力。這種動態已形成一條供應鏈，開採集中在緬甸，下游加工則主要在中國進行。

緬甸已成為兩種備受追捧的重稀土「鏑」、「鋱」的主要產地，這兩種稀土元素在國防軍工、航空航太和再生能源等高科技製造業中發揮著至關重要的作用。

顧問公司Project Blue研究主管梅里曼（David Merriman）表示，緬甸的礦床往往含有較高的重稀土含量。這些「離子吸附型」稀土礦透過「浸出技術」開採，帶來相對高昂的環境成本。

梅里曼指出，2010年代初期至中期，全球絕大多數離子吸附型稀土礦都位於中國南部，但隨著中國政府在稀土產業實施新的環境控制和標準，許多這類計劃開始關閉。緬甸，尤其是緬甸北部開始被視為一個關鍵地區，當地的地質條件與中國境內許多礦區相似。

專家也提到，中國對緬甸稀土的依賴，也使其面臨供應鏈風險，緬甸大部分的重稀土產於北部與中國相連的克欽邦（Kachin）。然而，緬甸2021年爆發軍事政變以來，在民眾和武裝團體反對下，軍政府一直難以維持對該地區的控制。

巴斯卡蘭表示，基於緬甸內亂不斷，依賴緬甸是一個很大的風險，2024年武裝組織克欽獨立軍（Kachin Independence Army）佔領了全球一半重稀土產量的產地。自佔領以來，有報道稱供應中斷導致部分重稀土價格飆升，武裝團體也試圖利用這些資源作為與北京對話的籌碼。

中國海關數據顯示，今年前5個月從緬甸進口的稀土氧化物與去年同期相比下降了3分之1以上。梅里曼指出，如果緬甸停止向中國出口所有稀土原料，中國短期內將難以滿足對重稀土的需求。

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