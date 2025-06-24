廣宇全年營收可望超標 礦機、機器人業務添柴火

線束與電子製造服務廠商廣宇看好首季營運表現已達標，全年營收年增2成的目標勝券在握。（廣宇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束與電子製造服務（EMS）廠商廣宇（2328）看好首季營運表現已達標，全年營收年增2成的目標勝券在握，甚至很有機會超越預期，除了既有的EMS與PCB等業務穩健貢獻，未來1至3年還有礦機、機器人等新的成長動能增添業績柴火。

廣宇指出，第2季為傳統旺季，在消費性電子回溫、新增網路產品訂單出貨，以及新客戶導入的帶動下，預估將延續第1季的成長力道。特別是EMS與PCB將成為貢獻年度成長的主要引擎。值得一提的是，近期開始量產的新礦機客戶並未列入該成長目標之中，因此未來幾季有望進一步挹注營收，讓實際表現超越原訂目標。

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電動車方面，廣宇坦言目前相關業務僅能達到損益兩平，並指出中國市場競爭激烈，當地車廠普遍也面臨相同處境。線束作為廣宇的主力事業，雖仍占據營收比重，但因技術門檻較低、競爭者眾多，公司也同步展開轉型，包含推進高毛利高壓線束的開發與應用，希望擺脫紅海格局。

對於影響出口匯率與關稅，廣宇表示，美元兌新台幣匯率回落將對公司造成約2%至3%的不利影響，去年透過避險操作帶來約3800萬元的收益，今年則趨於持平；關稅方面，儘管美國對中國產品加徵關稅問題尚未明朗，廣宇主要出貨地集中在泰國與馬來西亞等東南亞地區，相關稅負相對較低，客戶訂單並未因此取消，僅有部份交期延緩，公司也與客戶共同討論在東南亞各地分散產地，以進一步減緩不確定性。

在產能與擴張策略方面，廣宇同步推進5大行動計畫，包括併購、購置與新建廠房、開發新方向與拓展新客戶等。其中的併購案與新廠房購入案進度皆已達到8成，新建工廠方面則預計今年底完工、2026年第2季進入試產，未來將聚焦於高壓與高附加價值產品。

關於未來發展新動能，廣宇瞄準機器人應用市場，攜手中系業者聚焦智慧工廠應用場域，廣宇提供相關線束產品，未來更將嘗試將IC元件整合至模組當中，提升反應速度與模組智慧化程度。預期於年底前推出樣品，同步也規劃投資一間主攻軸向馬達的中國企業，以解決目前機器人手臂承重不足的問題，並藉此切入更高階的關鍵零組件供應鏈。

廣宇提到，今年整體資本支出規模不到20億元，自有資金充足，短期內無需辦理增資。整體來看，在傳統核心事業穩健推進之下，多項新布局也同步推進，為未來幾季的成長動能預作準備。雖面臨地緣政治與匯率變化的外部挑戰，但廣宇強調將持續以靈活策略強化競爭力，維持全年營運表現朝高標邁進。

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