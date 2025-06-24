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特斯拉自駕計程車Robotaxi出事了！美監管機構已介入關注

2025/06/24 13:30

特斯拉自駕計程車Robotaxi正在德州奧斯汀測試。（美聯社）特斯拉自駕計程車Robotaxi正在德州奧斯汀測試。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）週一已和特斯拉（Tesla）聯繫，原因是社群媒體上流傳的多段影片顯示，特斯拉在德州奧斯汀推出的自動駕駛計程車Robotaxi，在公共道路上行駛時出現混亂情況。

《CNBC》報導，根據網路上流傳的影片，Robotaxi被拍到逆向行駛，另一輛則因「道路外有靜止的警車」，突然在車道中急煞，還有其他行為引發網友關注。

NHTSA的1名發言人透過電子郵件表示，NHTSA已知悉上述相關事件，並正在與製造商聯繫以蒐集更多資訊。

特斯拉車輛工程副總裁莫拉維（Lars Moravy）以及法規事務顧問布萊恩（Casey Blaine），則是未立即回應置評請求。

NHTSA指出，NHTSA並不會「事前核准新技術或車輛系統」。相反地，汽車製造商得證明每一款車型都符合聯邦車輛安全標準。NHTSA表示，一旦發現可能存在的安全缺陷後，將展開調查，並在蒐集各方報告與資訊後，採取必要行動以確保道路安全。

NHTSA此前已對特斯拉的 FSD-Supervised（FSD監督版）技術展開調查，目前仍在調查中。

本次於奧斯汀上路的特斯拉自駕計程車Robotaxi，是配備最新 FSD Unsupervised 軟體與硬體的 Model Y SUV。這項服務目前僅部署不到20輛車，而且僅在天氣狀況良好的白天時段運作，車上配有1名坐在副駕駛座的人類安全監督員。

該服務目前僅限受邀使用者體驗，這些用戶需同意特斯拉的「搶先體驗計畫」條款。獲邀者大多為特斯拉產品、股票及馬斯克本人的支持者與推廣者。

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