Fed鴿聲再起！理事鮑曼：若通膨得到控制 7月可能降息

Fed理事鮑曼 （Michelle Bowman） 週一（23日）表示，若通膨壓力得到控制，她將支持Fed在7月底的利率決策會議上啟動降息。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）鴿聲再起！Fed理事鮑曼 （Michelle Bowman） 週一（23日）表示，若通膨壓力得到控制，她將支持Fed在7月底的利率決策會議上啟動降息。

綜合媒體報導，鮑曼週一在捷克布拉格一場研究會議上談及貨幣政策時，稱若通膨壓力維持受到控制，她將支持在下次會議（即7月29、30日）上降低政策利率，讓利率更貼近中性水準，並維持健康的就業市場。

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會上，鮑曼也特別提及美國總統川普（Donald Trump）近期對外貿政策，包括加徵關稅等措施。鮑曼認為，儘管川普關稅措施引發通膨疑慮，但目前數據顯示，其對價格的影響「可能比預期更小、更延後」，且貿易與關稅談判的進展，已讓經濟環境變得顯著不那麼具風險。

鮑曼上述言論與其先前鷹派立場相比，無疑釋出政策立場轉向。

報導指出，除了鮑曼，另一位Fed理事克里斯多福沃勒（Christopher Waller）日前也釋出降息訊號，認為Fed有機會在7月會議上考慮降息。

隨著克里斯多福沃勒與鮑曼這兩位原先立場相對保守的官員先後鬆口支持降息，市場對7月會議啟動寬鬆的預期也隨之升溫。根據數據顯示，市場對7月利率會議上降息1碼的機率，從上週五（20日）的15%升至今（24日）的23.5%。

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