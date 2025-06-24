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國際油價崩了！創下近3年來最大單日跌幅

2025/06/24 08:47

國際油價週一（23日）大幅下跌逾7%。（路透）國際油價週一（23日）大幅下跌逾7%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（23日）大幅下跌逾7%，每桶下挫超過5美元，原因是伊朗並未採取實際行動，來阻斷荷姆茲海峽的石油與天然氣油輪通行，而是選擇以攻擊美國在卡達的軍事基地，來作為對美方攻擊其核設施的報復行動。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌5.53美元，跌幅7.2%，收每桶68.51美元。

布蘭特原油期貨收跌5.53美元，或7.2%，報每桶71.48美元。

布蘭特原油7.2%的跌幅，創下自2022年8月以來最大單日跌幅。在盤後交易中，2大原油期貨指標跌幅擴大至近9%。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「目前石油供應流動不是主要打擊目標，也可能不會受到影響。我認為伊朗將針對美軍基地進行軍事報復，或試圖攻擊更多以色列民用目標。」

伊朗發射飛彈攻擊位於卡達的烏代德（Al Udeid）美軍基地，該基地為美國在中東地區最大的軍事設施。2位美國官員向《路透》表示，伊朗此次攻擊未造成任何美國人員傷亡。

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