央行放手不救了？專家：新台幣在內「3亞幣」將猛升值

隨著美元今年以來大幅走貶，亞洲一些央行近期似乎正在減少對外匯市場的干預操作。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美元今年以來大幅走貶，亞洲一些央行近期似乎正在減少對外匯市場的干預操作，市場觀察人士認為，此舉除了反映市場結構變化，也與美國總統川普可能對他國匯率政策施壓有關。專家點名韓元、馬來西亞令吉和新台幣這3個亞幣，對美元還有進一步升值空間。

《彭博》報導，印度與馬來西亞的央行近期已調降部分用於壓抑本幣升值的衍生性部位，台灣近幾週則允許新台幣升值，暗示若匯率變動「有序」，未來仍可能接受升值延續。南韓國營退休基金「國民年金公團」（NPS）也已結束長達5個月對韓元的支持行動。

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這背後的一個重要原因是市場格局已經發生變化，美元兌主要貨幣走勢今年以來持續疲軟，對歐元與瑞士法郎均重貶近10%，全年跌幅超過7%。這使新興市場貨幣壓力大幅緩解，成為多國央行鬆手匯市干預的關鍵。

市場人士指出，美國總統川普的影響也不能忽視，越來越多人猜測，美國針對匯率操控議題的態度恐怕會越來越強硬，使亞洲各國央行更為謹慎。Gama Asset Management全球宏觀投資組合經理德梅羅（Rajeev De Mello）認為，在目前貿易和關稅談判的敏感氛圍下，沒有國家想被美國認定是匯率操縱國，這自然會讓各國在匯市干預上更加謹慎。

交易員目前正試圖判斷在央行干預減少的環境下，哪些貨幣將最可能受惠。RBC全球資產管理旗下BlueBay新興市場固定收益基金經理人卡拉尼（Gautam Kalani）指出，韓元與馬來西亞令吉是2個明顯的受益者，因為這2國擁有龐大的貿易順差。他表示，干預減少將加快這些貨幣的升值速度。

此外，新台幣也成為市場策略師看好的焦點。儘管台灣央行仍可能為控制波動而進場干預，但大多數市場參與者認為，即使新台幣已創下多年新高，央行仍可能容許其進一步升值。

截至目前，新台幣今年對美元已升值11%，為亞洲表現最佳貨幣；韓元升幅接近8%，馬來西亞令吉則上漲約5%。

然而，亞洲各國對匯市的干預策略不盡相同。印尼央行在中東緊張局勢推動下，於上週四（19日）進場抑制匯率波動；菲律賓央行則表態矛盾，一方面認為干預效用有限，一方面又警告若菲律賓披索持續走貶，將考慮「更積極」介入市場；中國人民銀行則持續對人民幣維持嚴格管控。

美國財政部於6月發布的外匯報告中，雖未將任何國家列為匯率操縱國，但指出中國、日本、南韓、台灣、新加坡與越南等6國皆符合3大觀察標準中的2項。

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