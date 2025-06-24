彭博：中3家國企參與蘇伊士資產第2輪競標

彭博報導，中國3家國企參與第2輪蘇伊士資產競標。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕3家中國國企進入蘇伊士資產第2輪競標，彭博報導，據知情人士透露，中國國有企業北京首創集團、中國建築工程總公司和廣東控股參加蘇伊士在中國水利基礎設施資產的競標者之一。

知情人士說，審議正在進行中，可能會出現其他競標者。首創資本、中建集團和廣東控股的代表沒有立即回應置評請求，而蘇伊士也拒絕置評。

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彭博報導，知情人士稱，這3家公司已入圍該業務的第2輪競標，由於資訊未公開，他們要求不透露姓名。知情人士稱，蘇伊士對中國資產尋求超過市值20億美元（約新台幣592億元）。一些知情人士表示，該公司還可以選擇只出售部分業務，或探索其他簡化業務的方法。

彭博新聞社4月報導稱，貝萊德公司支持的蘇伊士正在與滙豐控股合作，幫助審查該業務的選擇。

蘇伊士於1975年進入中國水務市場，成為首批投資中國環保行業的外資企業之一，2021年，它從當時的NWS Holdings Ltd收購了廢物和水資產。1年後，蘇伊士被Veolia Environnement SA收購，該公司繼續將其部分出售給由Meridiam SAS和Global Infrastructure Partners支援的財團。貝萊德去年以125億美元（約新台幣3700億元）的價格收購了GIP。

據蘇伊士公司網站介紹，蘇伊士與中國地方當局和公司簽訂了 40多份合同，並在上海、重慶、北京、常熟和澳門設立了專門從事市政和工業用水和廢物處理的研發中心。

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