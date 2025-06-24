想升職加薪？專家點出「這技能」是職場最強軟實力

專家認為：「職場上最被低估的一項技能，就是接受『嚴厲但出於愛』的批評能力。」示意圖。（情境照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華頓商學院組織心理學家格蘭特（Adam Grant）日前在X平台撰文，表示如果你善於接受出於善意的負面回饋，你在職場上更有可能取得成功。格蘭特認為：「職場上最被低估的一項技能，就是接受『嚴厲但出於愛』的批評能力。」、「獲取知識很容易，但得到建設性批評卻很難。如果你無法面對真相，人們最終會停止告訴你真相。」他補充說：「成長最多的人，往往是那些最能接受回饋的人。」

《CNBC》報導，話雖如此，但要在職場中真正吸收建設性批評，往往比說得比做的還要難。葛蘭特2018年3月的《WorkLife》播客節目中指出，當我們受到批評時，自然會產生防衛反應，可能會列舉理由為自己辯護，或質疑對方的動機。

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葛蘭特說：「負面回饋會引發警報反應，它會觸及你身體中的神經……你的思緒開始飛速運轉，並築起心理防線，準備反擊。」

一些專家指出，若能適當回應批評、避免陷入防衛情緒，有助於提升工作表現、職場滿意度及人際關係。

領導力專家、寶僑（P&G）前高階主管莫茲（Scott Mautz）在2024年為 《CNBC》撰文時表示，接受嚴厲回饋的過程，從你接收到那一刻就開始。在回應之前，應先深呼吸，然後以冷靜且專業的方式回應。等到自己獨處時，便可以思考如何詮釋與吸收這些回饋。

莫茲建議可採取3個步驟，首先是判斷對方是否有立場或理由批評你：思考對方是否與你密切共事？是否真正理解你的工作內容以及你做出特定決策的原因？對方是否一向能提供有價值的建議？

再來是重新審視這份批評：假設對方是出於好意，要知道「被評價」總好過「被忽視」。

最後是找出如何變得更強大的契機：回顧自己的工作狀況，假設你是第三者在看這些狀況。對方提出的建設性批評是否合理、有幫助？是否與你過去收到的回饋一致？這有助於你篩選出最有用、最合理的部分，並付諸實行。

葛蘭特建議，把自己視為一位渴望進步的奧運選手，而不只是聽到「你已經很好」。他強調：「證明自己的最好方式，就是展現你願意不斷自我提升的意願。」

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