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馬斯克下1個兆元賽道！瑞銀詳解Robotaxi獨家商業模式

2025/06/24 12:17

特斯拉自動駕駛計程車Robotaxi，22日起，在德州奧斯汀進行有限度的試營運。（示意圖，美聯社）特斯拉自動駕駛計程車Robotaxi，22日起，在德州奧斯汀進行有限度的試營運。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克的下1個兆元賽道！特斯拉於奧斯汀推出首款Robotaxi服務後，引發投資人高度關注，瑞銀出具報告指出，如果自動駕駛技術成熟，並獲得監管放行，到2040年，特斯拉在美國的Robotaxi車隊預計將擴展至230萬輛車的規模，年收入或將達到2030億美元（約新台幣6.01兆）。

華爾街見聞報導，瑞銀指出，相較於Waymo、Mobileye等Robotaxi競爭者，特斯拉的最大優勢在於其垂直整合能力。特斯拉不僅自主研發FSD系統，也擁有整車製造能力與營運平台，這種垂直整合的能力，使特斯拉成為目前唯一能將「車+軟體+網路平台」三者統一打包的企業。

目前Robotaxi僅配備10輛車，營運時間限制在上午6點至午夜12點，且只在地理圍欄區域內運作。最重要的是，車輛仍配備安全員和遠端操作員，統一收費4.20美元。

瑞銀團隊以奧斯汀為例，分析了特斯拉即將啟動的首個Robotaxi服務，並基於保守假設對其進行了15年的商業建模。模型顯示，到2040年，Tesla Network的Robotaxi車隊可能達到230萬輛，涵蓋自營車輛與外部「貢獻」車輛兩種類型。

其中，約40%的車輛由特斯拉自持，60%由個人或車隊公司購買後接上Tesla Network，類似Airbnb的「房東」角色。以每輛車每天行駛8小時、時速25英里計算，Robotaxi年均營運里程可達4.9萬英里。

瑞銀預計，屆時Tesla Network的總年營收可達2030億美元，其中自營車隊貢獻1430億美元（約新台幣4.23兆），貢獻車隊貢獻以30%平台抽成計來自，約600億美元（約新台幣1.78兆），整體毛利率高達72%，淨利潤率為42%。

瑞銀據此為特斯拉網路（Tesla Network）業務，賦予3500億美元（約新台幣10.36兆）市值，將特斯拉目標價從190美元上調至215美元，不過，週一特斯拉股價大漲8.23%，收348.68美元，股價遠超出目標價，瑞銀認為Robotaxi的遠景雖然誘人，但市場已充分定價，現階段特斯拉市值「難以為繼」，因此，維持「賣出」評級。

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