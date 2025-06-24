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WhatsApp遭封殺 路透：美眾議院下令全面禁止使用

2025/06/24 10:08

Meta根據週一發送給眾議院全體工作人員的備忘錄顯示，WhatsApp訊息服務已被禁止在所有美國眾議院設備上使用。（圖／路透社）Meta根據週一發送給眾議院全體工作人員的備忘錄顯示，WhatsApp訊息服務已被禁止在所有美國眾議院設備上使用。（圖／路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼TikTok因安全問題遭美國眾議院下令禁止使用後，WhatsApp也全面禁用，路透報導，Meta根據週一發送給眾議院全體工作人員的備忘錄顯示，WhatsApp訊息服務已被禁止在所有美國眾議院設備上使用。

通知稱，網路安全辦公室認為WhatsApp對用戶資料保護缺乏透明度、儲存資料缺乏加密，以及使用過程中存在潛在安全風險，因此對用戶構成高風險。

備忘錄建議使用其他訊息應用程序，包括微軟Teams平台，亞馬遜Wickr、Signal和 Apple iMessage和FaceTime。

Meta公司發言人表示，公司「強烈反對」此舉，並指出該平台比其他獲批的應用程式提供了更高級別的安全性。

眾議院過去曾禁止員工設備使用其他應用程序，包括2022年因安全問題而禁止使用的短視頻應用程式TikTok。

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