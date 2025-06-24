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以伊衝突升溫使黃金上漲！專家看「這時」衝至3500美元

2025/06/24 08:18

黃金週一 （23 日） 上揚。（美聯社）黃金週一 （23 日） 上揚。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列和伊朗之間的緊張加劇，提升避險需求，黃金週一 （23 日） 上揚，市場密切關注該地區的最新局勢。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司3382.42美元。紐約黃金期貨結算價上漲 0.3%，報每盎司 3395美元。

CPM 集團執行合夥人 Jefferey Christian 說：「金價上漲的部分原因，是美國空襲伊朗後的政治不確定性。」

美國上週末對伊朗核設施發動多次空襲，美國總統川普則公開提出推翻伊朗政權的想法。

美媒Axios週一引述以色列官員說法報導，伊朗對美國在卡達的基地發射6枚飛彈。以色列軍方則打擊德黑蘭北部的艾文（ Evin ）監獄，這是伊朗統治體系的潛在象徵，伊朗指控這是對德黑蘭迄今最猛烈的轟炸行動。

傳統上，黃金被視為政治和經濟不確定性下的避險工具。

Jefferey Christian說：「我們預測，只要政治和經濟問題持續，黃金和白銀將保持強勁，漲勢短期內還不會結束。我們預測是，金價可能在未來幾個月內漲到每盎司 3500 美元。」

黃金在4 月 22 日創下每盎司3500.05 美元的歷史最高紀錄。

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