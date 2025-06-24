美擬撤中國晶片豁免授權 ! 中國官媒嗆與稀土不同 美晶片製造設備可取代

美國擬撤銷在中國的外國晶片製造商技術豁免。對此，中國官媒直嗆，美國的晶片製造設備並非不可取代。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前市場傳出，美國商務部考慮撤銷過去針對台積電、三星電子與SK海力士等晶片大廠，在中國使用美國技術的授權。對此，中國官媒《環球時報》23日引述《華爾街日報》報導表示，美國撤銷這些晶片製造商在中國獲取美國技術時所享有的豁免，包括取消其向中國工廠運送美國晶片製造設備的豁免，但美國的晶片製造設備並非不可取代。

據報導，美國商務部出口管制局已通知包括台積電、三星電子及SK海力士等全球主要半導體製造商，計畫撤銷其原本得以在中國使用美國技術與設備的豁免許可。

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白宮官員稱，此舉並非新的貿易升級，旨在使晶片設備的許可證與中國現有的稀土材料許可製度類似。

《環球日報》指出，美國試圖將晶片設備許可與中國稀土出口管制掛鉤，這是雪上加霜，因為晶片設備和稀土截然不同，美國的晶片製造設備並非不可取代。

稀土屬於明顯的軍民兩用物項，中國通常允許其民用，只要市場上的企業或其他實體遵守中國相關法規並提交申請，但對於稀土的軍事用途，中國則採取不同的管理方式。

至於晶片製造設備，主要許可用於民用高科技產業。美國將其對民用領域的管控與中國對軍民用稀土的差別化管理進行虛假對比，是混淆兩個截然不同的問題。

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