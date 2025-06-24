中東戰火燒到航空業 ! 全球705架次航班取消 「這機場」淪大苦主

美國介入以色列與伊朗的戰爭已導致全球範圍內的旅行中斷。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗週一晚間對卡達烏代德美軍基地發射導彈，區域緊張升至新高，卡達也宣布暫時關閉領空，阿聯也緊接在後，儘管數小時後即恢復部分航班起降，但已有超過10架次航班已被迫繞行。據《canberratimes》指出，截至週一下午，全球共有705架次航班取消，當中又以杜拜國際機場位居榜首。

目前全球航空交通均避開伊朗、伊拉克、敘利亞、以色列、約旦、巴勒斯坦和黎巴嫩的領空，至於烏克蘭領空也完全沒有空中交通。

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專家指出，中東衝突升級後，全球各大航空公司迅速應對動盪局勢，幾個小時內就開始停飛航班。

其中，英國航空取消了飛往杜拜和杜哈的航班，而法國航空則暫停了飛往阿聯和沙烏地阿拉伯的航班。兩家航空公司也凍結了飛往特拉維夫和貝魯特的航班，恢復航班的時間將延長至7月甚至9月。

同時，歐洲最大的航空集團之一德國漢莎航空集團也暫停了所有中東航線，包括瑞士航空、奧地利航空和義大利航空的航班。飛往安曼、埃爾比勒和德黑蘭的航線也將暫停，航班將積極避開與衝突相關的任何國家的領空。

至於亞洲航空公司也未能倖免。其中，新加坡航空大幅削減了杜拜航班，土耳其航空和飛馬航空則取消了7月底飛往伊拉克、約旦、黎巴嫩和伊朗的航線。

在大西洋彼岸，美國聯合航空和美國航空為飛往多哈、特拉維夫和杜拜的乘客推出了靈活的預訂政策，出於安全考慮，提供免費更改服務。加拿大航空則於本月18日全面停止多倫多至杜拜的直飛航線，暫停航班有效期至7月3日，期間將透過歐洲合作夥伴航空公司改道飛行。

航空數據公司Cirium統計，週一以來已有數十架原訂前往波斯灣的航班改道飛往埃及開羅、印度與比利時等相對安全的機場，其中包括倫敦與蘇黎世飛往迪拜與卡達的航線。

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