Robotaxi 開啟自駕黃金時代 ? 分析師估 : 特斯拉市值翻倍有望

籌備9年的特斯拉無人駕駛計程車（Robotaxi），終於上路試營運。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕距離馬斯克提出Robotaxi計畫9年後，特斯拉的無人駕駛計程車（Robotaxi）終於上路營運。對此，美國券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）指出，該計畫的啟動可能使特斯拉的市值到2026年底幾乎翻倍。

對此，市場期待Robotaxi將開啟自駕黃金時代，特斯拉股價週一大漲 8.23%、收每股348.68美元，盤後續揚1%以上。

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《路透》報導，特斯拉Robotaxi試營運正式啟動，使用10至20輛Model Y組成的小型車隊，其自動車的駕駛座上無人，但有1人坐在副駕駛位置上，擔任「安全監控員」，無論距離遠近，每趟收費為4.2美元（約新台幣124元）。

專家表示，即便特斯拉這次小規模試點取得成功，該公司想兌現馬斯克承諾，在奧斯汀及其他城市快速擴張，仍面臨重大挑戰。

專家指出，自動駕駛計程車的核心前提是，高使用率和較低的勞動力成本最終將使其成為一種廉價的交通選擇，但這目前還遠遠沒有實現，我們所看到的情況是，目前營運自動駕駛汽車的成本實際上相當高。

卡內基梅隆大學研究自動駕駛技術的電腦工程教授Philip Koopman指出，特斯拉及其自動駕駛競爭對手，例如Alphabet旗下的Waymo，想真正發展出一個成熟的自動駕駛計程車產業，可能還需要數年，甚至數十年時間。

高盛分析師預計，到2027年特斯拉將部署約2500輛Robotaxis。而摩根士丹利、晨星等機構分析師普遍認為，Robotaxis的大規模落地可能在2028年左右。

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