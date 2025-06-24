晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中東緊張美股仍全面收高 特斯拉狂漲8％、台積電ADR漲0.39％

2025/06/24 07:39

美國股市主要指數23日全面收高。（法新社）美國股市主要指數23日全面收高。（法新社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕儘管中東局勢升高，市場對於美伊衝突的反應冷靜，加上美國聯準會（Fed）官員釋出鴿派言論，投資情緒回暖，美國股市主要指數23日全面收高。

綜合媒體報導，道瓊23日上漲375點，標普500指數微升0.94%，那斯達克指數漲幅同為0.94%，費半指數小漲0.63%。繼Fed理事華勒（Christopher Waller）上週表態支持7月降息後，聯準會又有官員「放鴿」，Fed副主席鮑曼（Michelle Bowman）成了支持7月降息的第二名Fed官員，鮑曼認為，川普政府推行的關稅政策對美國通膨影響可能是暫時性的。

焦點個股方面，台積電ADR上漲0.39%，收在210.32美元。電動車大廠特斯拉22日在美國德州奧斯汀啟動無人計程車（robotaxi）服務試營運，23日飆漲8.23% ，收在每股348.68美元。Meta上漲 2.37%、蘋果微漲 0.25%、Alphabet下跌0.87%、微軟上漲1.80%。

道瓊工業指數勁揚374.96點或0.89%，收42581.78點。

標準普爾指數上漲57.33點或0.96%，收6025.17點。

那斯達克指數上揚183.57點或0.94%，收19630.98點。

費城半導體指數揚升32.83點或0.63%，收5244.30點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財