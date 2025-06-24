中東緊張美股仍全面收高 特斯拉狂漲8％、台積電ADR漲0.39％

美國股市主要指數23日全面收高。（法新社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕儘管中東局勢升高，市場對於美伊衝突的反應冷靜，加上美國聯準會（Fed）官員釋出鴿派言論，投資情緒回暖，美國股市主要指數23日全面收高。

綜合媒體報導，道瓊23日上漲375點，標普500指數微升0.94%，那斯達克指數漲幅同為0.94%，費半指數小漲0.63%。繼Fed理事華勒（Christopher Waller）上週表態支持7月降息後，聯準會又有官員「放鴿」，Fed副主席鮑曼（Michelle Bowman）成了支持7月降息的第二名Fed官員，鮑曼認為，川普政府推行的關稅政策對美國通膨影響可能是暫時性的。

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焦點個股方面，台積電ADR上漲0.39%，收在210.32美元。電動車大廠特斯拉22日在美國德州奧斯汀啟動無人計程車（robotaxi）服務試營運，23日飆漲8.23% ，收在每股348.68美元。Meta上漲 2.37%、蘋果微漲 0.25%、Alphabet下跌0.87%、微軟上漲1.80%。

道瓊工業指數勁揚374.96點或0.89%，收42581.78點。

標準普爾指數上漲57.33點或0.96%，收6025.17點。

那斯達克指數上揚183.57點或0.94%，收19630.98點。

費城半導體指數揚升32.83點或0.63%，收5244.30點。

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