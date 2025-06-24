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土地銷售收入暴跌 中國政府缺錢猛開罰單增加收入

2025/06/24 06:40

中國地方政府負債累累，開始對居民開出有爭議的罰款來增加收入，引起民眾強烈反彈。圖為上海街頭的麵攤。（路透檔案照）中國地方政府負債累累，開始對居民開出有爭議的罰款來增加收入，引起民眾強烈反彈。圖為上海街頭的麵攤。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》6月23日報導，由於房地產市場持續低迷，中國官方公布的最新數據顯示，5月土地出讓收入較去年同期大跌14.6%，並創下10年來最低水準，導致政府赤字進一步擴大。在財政收入減少的情況下，中國許多地方政府透過各式各樣的罰款來 增加財政收入，引發民眾強烈不滿。

　中國財政部近日公布的數據顯示，今年5月土地出讓收入年減14.6%至1941億元人民幣（下同，新台幣8039.2億元），為2015年5月以來的最低水準，並扭轉了 今年4月4.3%的增幅。土地出讓收入的萎縮導致政府總收入下降，今年前5個月政府總收入下僅剩11.2兆元（新台幣46.4兆元）。

　於此同時，由於經濟低迷和消費不振，北京當局以3年來最快的速度增加支出，以促進經濟成長，政府總支出升至14.5兆元（新台幣60.1兆元），導致預算赤字達到3.3兆元（新台幣13.7兆元）。

　土地銷售暴跌凸顯房地產市場持續疲軟，這是拖累中國經濟的主要因素。目前，中國經濟還面臨美國提高出口關稅的壓力。這也給地方政府財政帶來了壓力，並限制他們擴大投資，以促進成長的能力。

　高盛分析師王立升表示：「我們維持對今年政府土地出售收入可能進一步下降5%至10%的預測，並繼續認為房地產建設和投資領域尚未觸底。」

　今年5月包括購屋契稅在內的房地產相關稅費收入年跌 8.6%，降幅大於今年4月的 0.9%；今年5月稅收總收入年增 0.6%，低於今年4月的1.9%。

　在中國經濟持續下行、地方財政吃緊的情況下，一些地方政府透過密集處罰、重複檢查來增加財政收入，引發民眾強烈反彈。

　據《中國新聞週刊》6月21日報導，江蘇一名農民因銷售未經檢疫的羊肉，僅獲利180元（新台幣746元），卻被市場監管局開出10萬元（新台幣41.4萬元）罰單；山東一家公司從2021年到2023年連續3年每年接受上百次行政檢查，疲於應付，生產運營嚴重受影響。

　目前，北京、上海、江蘇、浙江、湖北、湖南、福建等20幾個省市陸續公布整頓「涉企執法」的政策文件，並啓動專項整治行動。

　近年來，中國地方政府以「罰沒收入」來增加財政收入的現象引發輿論關注。據中國財政部數據，2024年全國非稅收入達4兆4730億元（新台幣18.5兆元），比2023年增加25.4%。

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